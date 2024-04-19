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МФО стали реже отклонять заявки граждан на займы

Ведомости

Доля одобренных заявок на займы в микрофинансовых организациях (МФО), которая снижалась с ноября 2023 г., сейчас стабилизировалась, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков СРО «МиР».

В прошлом году уровень одобрения заявок был выше практически во всех сегментах – в PDL-займах (краткосрочные займы до зарплаты) для повторных клиентов уровень одобрения составлял 93%, для новых 19%. Доля одобрения кредитов в рассрочку для повторных клиентов составляла 75%, для новых 29%.

Сейчас же, после снижения уровня одобрения заявок, которое началось с ноября 2023 г., доля выдачи займов стабилизировалась. «По данным большинства участников рынка, доля одобрений держится несколько месяцев подряд на одном и том же уровне», – заявили в СРО «МиР».

Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин отметил в интервью газете, что рост обращений банковских клиентов в МФО наблюдается на фоне введения лимитов на выдачи и приостановки ограничения ПСК у банков (предельная ставка для МФО, наоборот, снижена с 1 июля 2023 г.).

С 2024 г. Банк России ужесточил прямые лимиты на выдачи, так называемые макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые количественно ограничивают займы, с целью дальнейшего снижения закредитованности граждан.

Как поясняли в регуляторе, ограничения необходимы, поскольку за три квартала 2023 г. доля граждан с ПДН от 50 до 80% в банках выросла с 27 до 33%, а в МФО – с 17 до 20%.

В январе ЦБ опубликовал новую редакцию базового стандарта для МФО, согласно которому организации при оформлении онлайн-займов должны проверять личность клиента по конкретным параметрам.

По новым правилам регулятор устанавливает 10 критериев: МФО должны проверять действительность паспорта потенциального заемщика, убедиться в достоверности информации о банковском счете, номере телефона, а также принадлежности клиенту устройства, через которое подается заявка на кредит, и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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