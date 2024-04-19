МФО стали реже отклонять заявки граждан на займы
Доля одобренных заявок на займы в микрофинансовых организациях (МФО), которая снижалась с ноября 2023 г., сейчас стабилизировалась, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков СРО «МиР».
В прошлом году уровень одобрения заявок был выше практически во всех сегментах – в PDL-займах (краткосрочные займы до зарплаты) для повторных клиентов уровень одобрения составлял 93%, для новых 19%. Доля одобрения кредитов в рассрочку для повторных клиентов составляла 75%, для новых 29%.
Сейчас же, после снижения уровня одобрения заявок, которое началось с ноября 2023 г., доля выдачи займов стабилизировалась. «По данным большинства участников рынка, доля одобрений держится несколько месяцев подряд на одном и том же уровне», – заявили в СРО «МиР».
Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин отметил в интервью газете, что рост обращений банковских клиентов в МФО наблюдается на фоне введения лимитов на выдачи и приостановки ограничения ПСК у банков (предельная ставка для МФО, наоборот, снижена с 1 июля 2023 г.).
С 2024 г. Банк России ужесточил прямые лимиты на выдачи, так называемые макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые количественно ограничивают займы, с целью дальнейшего снижения закредитованности граждан.
Как поясняли в регуляторе, ограничения необходимы, поскольку за три квартала 2023 г. доля граждан с ПДН от 50 до 80% в банках выросла с 27 до 33%, а в МФО – с 17 до 20%.
В январе ЦБ опубликовал новую редакцию базового стандарта для МФО, согласно которому организации при оформлении онлайн-займов должны проверять личность клиента по конкретным параметрам.
По новым правилам регулятор устанавливает 10 критериев: МФО должны проверять действительность паспорта потенциального заемщика, убедиться в достоверности информации о банковском счете, номере телефона, а также принадлежности клиенту устройства, через которое подается заявка на кредит, и др.