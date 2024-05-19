Первый россиянин обратился в минфин США для разморозки активов на «СПБ бирже»
Первый российский гражданин подал заявку в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США с целью разблокировки активов на «СПБ бирже», в процессе подготовки обращения он столкнулся с трудностями, сообщил РБК старший банкир компании Wealth IQ Solutions Антон Джуган.
«Лично в моей практике есть положительный кейс, что с одним клиентом, который покупал активы на "СПБ бирже", буквально на той неделе подали в OFAC первое заявление. Как долго это будет [его рассмотрение] – неважно. Главное, что процесс запущен», – сказал он.
По словам банкира, при подготовке заявки российский инвестор столкнулся с рядом сложностей, например, при переводе бумаг от подсанкционного брокера к несанкционному. Wealth IQ Solutions помогла клиенту открыть брокерские счета в США и Армении, чтобы после разблокировки активов он смог их перевести, добавил Джуган.
«СПБ биржа» числится в черном списке США еще с ноября 2023 г. На фоне этого площадка приостановила все сделки с ценными бумагами. Спустя несколько дней она возобновила торги по российским ценным бумагам, сделки с иностранными бумагами по-прежнему не проводятся. По данным биржи, порядка $3 млрд активов россиян попали под блокировку из-за санкций.
В начале февраля «СПБ банк» сообщил, что договорился с некоторыми контрагентами из дружественных стран о разблокировке активов клиентов «СПБ биржи» на общую сумму $15,78 млн. В общую сумму вошли средства клиентов «СПБ банка» в долларах США, гонконгских долларах, юанях и тенге.
Позже банк сообщал, что готовит запрос в минфин США с предложением издания министерством специальной лицензии, позволяющей разблокировать активы клиентов – участников торгов. Кредитная организация сообщила, что вывела заблокированные активы из расчетного центра «СПБ биржи» – «СПБ клиринга» и перевела их на свой счет в «СПБ банке» для потенциальной разблокировки активов. В феврале США ввели санкции против «СПБ банка».