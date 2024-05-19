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Первый россиянин обратился в минфин США для разморозки активов на «СПБ бирже»

Ведомости

Первый российский гражданин подал заявку в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США с целью разблокировки активов на «СПБ бирже», в процессе подготовки обращения он столкнулся с трудностями, сообщил РБК старший банкир компании Wealth IQ Solutions Антон Джуган.

«Лично в моей практике есть положительный кейс, что с одним клиентом, который покупал активы на "СПБ бирже", буквально на той неделе подали в OFAC первое заявление. Как долго это будет [его рассмотрение] – неважно. Главное, что процесс запущен», – сказал он.

По словам банкира, при подготовке заявки российский инвестор столкнулся с рядом сложностей, например, при переводе бумаг от подсанкционного брокера к несанкционному. Wealth IQ Solutions помогла клиенту открыть брокерские счета в США и Армении, чтобы после разблокировки активов он смог их перевести, добавил Джуган.

«СПБ биржа» числится в черном списке США еще с ноября 2023 г. На фоне этого площадка приостановила все сделки с ценными бумагами. Спустя несколько дней она возобновила торги по российским ценным бумагам, сделки с иностранными бумагами по-прежнему не проводятся. По данным биржи, порядка $3 млрд активов россиян попали под блокировку из-за санкций.

В начале февраля «СПБ банк» сообщил, что договорился с некоторыми контрагентами из дружественных стран о разблокировке активов клиентов «СПБ биржи» на общую сумму $15,78 млн. В общую сумму вошли средства клиентов «СПБ банка» в долларах США, гонконгских долларах, юанях и тенге.

Позже банк сообщал, что готовит запрос в минфин США с предложением издания министерством специальной лицензии, позволяющей разблокировать активы клиентов – участников торгов. Кредитная организация сообщила, что вывела заблокированные активы из расчетного центра «СПБ биржи» – «СПБ клиринга» и перевела их на свой счет в «СПБ банке» для потенциальной разблокировки активов. В феврале США ввели санкции против «СПБ банка».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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