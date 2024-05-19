Первый россиянин обратился в минфин США для разморозки активов на «СПБ бирже»

«Лично в моей практике есть положительный кейс, что с одним клиентом, который покупал активы на "СПБ бирже", буквально на той неделе подали в OFAC первое заявление. Как долго это будет [его рассмотрение] – неважно. Главное, что процесс запущен», – сказал он.