Путин установил лимит в 100 000 рублей на переводы без открытия счета
Президент России Владимир Путин подписал закон об установке лимита в 100 000 руб. для максимального разового размера денежных переводов для физических лиц без открытия банковского счета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Тем же документом повышается сумма максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа с 60 000 до 100 000 руб. Закон вступит в силу через год после официального опубликования.
С 1 мая предельная сумма бесплатных переводов между собственными счетами в разных банках увеличилась до 30 млн руб. в месяц – ранее действовал лимит в 100 000 руб. В пределах 30 млн руб. можно бесплатно переводить самому себе каждый месяц по номеру счета в приложении банка или его web-версии, а также по номеру телефона через СБП.