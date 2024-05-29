Путин установил лимит в 100 000 рублей на переводы без открытия счета

С 1 мая предельная сумма бесплатных переводов между собственными счетами в разных банках увеличилась до 30 млн руб. в месяц – ранее действовал лимит в 100 000 руб. В пределах 30 млн руб. можно бесплатно переводить самому себе каждый месяц по номеру счета в приложении банка или его web-версии, а также по номеру телефона через СБП.