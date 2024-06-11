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Т-банк выкупит контролирующую долю факторингового бизнеса у «Киви»

Ведомости

Т-банк выкупит контролирующую долю в компаниях группы Rowi у «Киви», в результате чего Rowi дополнит линейку финансовых продуктов для малого и среднего бизнеса (МСБ), сообщила компания.

«Проект изначально был реализован как партнерство QIWI и основателей ROWI <...> Мы решили продать ROWI и считаем, что договорились о справедливой рыночной цене. ROWI сможет развиваться дальше в партнерстве с новым акционером», – заявил акционер «Киви» Андрей Протопопов по поводу продажи доли бизнеса ROWI.

В сообщении Т-банка отмечено, что группа получит 51% капитала в компаниях «Рови Факторинг Плюс» и «Рови Технологии». Там также указано, что стороны уже подписали соответствующее соглашение, а сделка будет завершена после получения согласия Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

При этом команда ROWI сохранит автономность в принятии решений.

В июне группа «Тинькофф», в которую входят банк, страховая компания, брокер, мобильный оператор, а также lifestyle-сервисы, в ходе ребрендинга стала Т-банком. Слово «Тинькофф» в названии банка вместе с гербом на логотипе существовало с момента основания Олегом Тиньковым (признан в России иноагентом) в 2006 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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