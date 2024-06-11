Т-банк выкупит контролирующую долю факторингового бизнеса у «Киви»

В июне группа «Тинькофф», в которую входят банк, страховая компания, брокер, мобильный оператор, а также lifestyle-сервисы, в ходе ребрендинга стала Т-банком. Слово «Тинькофф» в названии банка вместе с гербом на логотипе существовало с момента основания Олегом Тиньковым (признан в России иноагентом) в 2006 г.