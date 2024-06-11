Т-банк выкупит контролирующую долю факторингового бизнеса у «Киви»
Т-банк выкупит контролирующую долю в компаниях группы Rowi у «Киви», в результате чего Rowi дополнит линейку финансовых продуктов для малого и среднего бизнеса (МСБ), сообщила компания.
«Проект изначально был реализован как партнерство QIWI и основателей ROWI <...> Мы решили продать ROWI и считаем, что договорились о справедливой рыночной цене. ROWI сможет развиваться дальше в партнерстве с новым акционером», – заявил акционер «Киви» Андрей Протопопов по поводу продажи доли бизнеса ROWI.
В сообщении Т-банка отмечено, что группа получит 51% капитала в компаниях «Рови Факторинг Плюс» и «Рови Технологии». Там также указано, что стороны уже подписали соответствующее соглашение, а сделка будет завершена после получения согласия Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
При этом команда ROWI сохранит автономность в принятии решений.
В июне группа «Тинькофф», в которую входят банк, страховая компания, брокер, мобильный оператор, а также lifestyle-сервисы, в ходе ребрендинга стала Т-банком. Слово «Тинькофф» в названии банка вместе с гербом на логотипе существовало с момента основания Олегом Тиньковым (признан в России иноагентом) в 2006 г.