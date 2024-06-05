«Тинькофф» стал Т-Банком

Другая причина – уход от фамильности в имени. На момент появления «Тинькофф кредитные системы» в 2006 г. компания была маленькой, 30–50 человек, и искала все возможности, в том числе маркетинговые, чтобы казаться больше, чем есть, рассказывает Близнюк. И именная тематика тогда была нужна, а «Тинькофф» уже был на слуху (под этим брендом продавалось пиво. – «Ведомости»). «Когда ты запускаешь банк из седьмой сотни по активам, кажется, что если нарисовать какой-то герб и написать какую-то дату – есть от этого ощущение надежности, это эффективный маркетинговый прием», – делится СЕО группы. Потом бизнес начал расширяться, «Тинькофф кредитные системы» эволюционировали в «Тинькофф банк», далее – в финансовый маркетплейс «Тинькофф.ру», а затем в экосистему «Тинькофф».