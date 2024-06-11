Сбербанк заработал 133,4 млрд рублей чистой прибыли в мае
За май текущего года чистая прибыль «Сбера» составила 133,4 млрд руб., следует из отчетности банка по РСБУ.
«В мае чистая прибыль "Сбера" выросла на 12,9% год к году до 133,4 млрд руб., а рентабельность капитала составила 22,9%», – говорится в отчете.
Всего за первые пять месяцев 2024 г. банк заработал 628,4 млрд руб., что обеспечило рентабельность на уровне 22,5%. Чистый процентный доход банка за январь – май увеличился на 17,6%, достигнув 1,03 трлн руб. При этом чистый комиссионный доход за аналогичный период вырос на 9,7% и составил 289,8 млрд руб. Отдельно за май чистый процентный доход составил 208,9 млрд руб., а чистый комиссионный доход – 64,4 млрд руб.
В апреле стало известно, что Сбербанк в I квартале 2024 г. увеличил чистую прибыль на 11,3% до 397,4 млрд руб. Чистые процентные доходы увеличились в отчетный период на 24,4% г/г до 699,9 млрд руб. за счет роста объема работающих активов. Чистая процентная маржа составила 5,88%, снизившись на 38 б. п. по сравнению с предыдущим кварталом.