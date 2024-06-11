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Сбербанк заработал 133,4 млрд рублей чистой прибыли в мае

Ведомости

За май текущего года чистая прибыль «Сбера» составила 133,4 млрд руб., следует из отчетности банка по РСБУ.

«В мае чистая прибыль "Сбера" выросла на 12,9% год к году до 133,4 млрд руб., а рентабельность капитала составила 22,9%», – говорится в отчете.

Всего за первые пять месяцев 2024 г. банк заработал 628,4 млрд руб., что обеспечило рентабельность на уровне 22,5%. Чистый процентный доход банка за январь – май увеличился на 17,6%, достигнув 1,03 трлн руб. При этом чистый комиссионный доход за аналогичный период вырос на 9,7% и составил 289,8 млрд руб. Отдельно за май чистый процентный доход составил 208,9 млрд руб., а чистый комиссионный доход – 64,4 млрд руб.

В апреле стало известно, что Сбербанк в I квартале 2024 г. увеличил чистую прибыль на 11,3% до 397,4 млрд руб. Чистые процентные доходы увеличились в отчетный период на 24,4% г/г до 699,9 млрд руб. за счет роста объема работающих активов. Чистая процентная маржа составила 5,88%, снизившись на 38 б. п. по сравнению с предыдущим кварталом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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