Сбербанк заработал 133,4 млрд рублей чистой прибыли в мае

Всего за первые пять месяцев 2024 г. банк заработал 628,4 млрд руб., что обеспечило рентабельность на уровне 22,5%. Чистый процентный доход банка за январь – май увеличился на 17,6%, достигнув 1,03 трлн руб. При этом чистый комиссионный доход за аналогичный период вырос на 9,7% и составил 289,8 млрд руб. Отдельно за май чистый процентный доход составил 208,9 млрд руб., а чистый комиссионный доход – 64,4 млрд руб.