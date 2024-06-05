«Сбер» планирует разместить на фондовом рынке около 15 потенциальных IPO
Сбер работает над размещением около 15 IPO на фондовом рынке, сообщил журналистам заместитель председателя правления банка Анатолий Попов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«В работе у нас порядка 15 потенциальных размещений, это хорошие имена», – сказал он в ответ на вопрос о ситуации на российском рынке IPO.
Попов добавил, что в этом году состоялось пять IPO, а за весь прошлый год их было четыре.
В феврале «Ведомости» писали о нехватке на фондовом рынке России инвестиционных банкиров, которые готовят эмитентов к первичному (IPO) и вторичному (SPO) размещению акций. Тогда эксперты – участники круглого стола на тему «IPO и SPO. Итоги 2023 и прогнозы на 2024 год» отметили, что текущий рынок снизил порог для проведения IPO, из-за чего большее количество компаний стали реальными кандидатами на размещение.
Мосбиржа ждет в этом году порядка 15 новых компаний, а также дополнительные размещения (SPO) уже торгующихся имен, сказала «Ведомостям» директор департамента по работе с эмитентами торговой площадки Наталья Логинова. Ориентирование на пайплайн до 15 сделок подтвердили в Сбербанке, «Тинькофф инвестициях» и «Альфа-инвестициях».