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«Сбер» планирует разместить на фондовом рынке около 15 потенциальных IPO

Ведомости

Сбер работает над размещением около 15 IPO на фондовом рынке, сообщил журналистам заместитель председателя правления банка Анатолий Попов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«В работе у нас порядка 15 потенциальных размещений, это хорошие имена», – сказал он в ответ на вопрос о ситуации на российском рынке IPO.

Попов добавил, что в этом году состоялось пять IPO, а за весь прошлый год их было четыре.

В феврале «Ведомости» писали о нехватке на фондовом рынке России инвестиционных банкиров, которые готовят эмитентов к первичному (IPO) и вторичному (SPO) размещению акций. Тогда эксперты – участники круглого стола на тему «IPO и SPO. Итоги 2023 и прогнозы на 2024 год» отметили, что текущий рынок снизил порог для проведения IPO, из-за чего большее количество компаний стали реальными кандидатами на размещение.

Мосбиржа ждет в этом году порядка 15 новых компаний, а также дополнительные размещения (SPO) уже торгующихся имен, сказала «Ведомостям» директор департамента по работе с эмитентами торговой площадки Наталья Логинова. Ориентирование на пайплайн до 15 сделок подтвердили в Сбербанке, «Тинькофф инвестициях» и «Альфа-инвестициях».

21 мая стало известно, что сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд» планирует провести IPO на Мосбирже в 2025-2026 г. Выручка «Бери заряд!» по РСБУ в 2023 г. выросла год к году в 2,6 раза до 1,86 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 6,5 раз, а рентабельность по показателю составила около 9%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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