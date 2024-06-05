«Сбер» планирует разместить на фондовом рынке около 15 потенциальных IPO

21 мая стало известно, что сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд» планирует провести IPO на Мосбирже в 2025-2026 г. Выручка «Бери заряд!» по РСБУ в 2023 г. выросла год к году в 2,6 раза до 1,86 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 6,5 раз, а рентабельность по показателю составила около 9%.