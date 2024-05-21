Сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд» планирует IPO в 2025-2026 годах

По словам Кулакова, сеть компании насчитывает около 200 городов. В 2023 г. у нее было в районе 20 000 станций, продолжает основатель, но к концу 2024 г. менеджмент планирует удвоить их количество. По оценке основателя, MAU (количество уникальных пользователей в месяц) компании находится на уровне 650 000. По его расчетам, в сезон, то есть летом и зимой, в этом году показатель будет порядка 900 000 пользователей.