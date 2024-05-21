Сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд» планирует IPO в 2025-2026 годах

Сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд» планирует IPO в 2025-2026 годахВ мае компания может провести раунд pre-IPO
Сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд!» рассматривает возможность провести IPO на Московской бирже в 2025-2026 г. В мае этого года компания планирует pre-IPO. Об этом «Ведомостям» рассказал основатель и генеральный директор компании Кирилл Кулаков. По его словам, диапазон сделки pre-IPO может составить около 500-700 млн руб. Pre-IPO – это раунд, в рамках которого компания привлекает средства инвесторов. Как правило, он предшествует выходу компании на биржу.
Выручка «Бери заряд!» по РСБУ в 2023 г. выросла год к году в 2,6 раза до 1,86 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 6,5 раз, до 170 млн руб., рентабельность по показателю составила около 9%. У компании отрицательный чистый долг. «В этом году компания ориентируется где-то на 3,6 млрд руб. выручки», – говорит Кулаков. По его словам, в течение «нескольких лет» компания планирует приблизить показатель рентабельности к 20%.
По словам Кулакова, сеть компании насчитывает около 200 городов. В 2023 г. у нее было в районе 20 000 станций, продолжает основатель, но к концу 2024 г. менеджмент планирует удвоить их количество. По оценке основателя, MAU (количество уникальных пользователей в месяц) компании находится на уровне 650 000. По его расчетам, в сезон, то есть летом и зимой, в этом году показатель будет порядка 900 000 пользователей.
По данным «СПАРК-Интерфакс» 42,45% акций принадлежит Кулакову, еще 12,84% – Иннокентию Быстрову, 7,6% – АО «Квантум а рус» (владеют граждане России), 6,38% – Степану Ермаченкову. Остальные акционеры не владеют долей более 5%. Компания является аккредитованной IT-компанией и резидентом Фонда «Сколково». В апреле 2021 г. компания привлекла 431 млн руб. от группы частных инвесторов, писал Forbes. В ходе раунда компанию оценили в 1,35 млрд руб.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 7 мая присвоило рейтинг кредитоспособности АО «Заряд!» на уровне ruBBB- со стабильным рейтингом. Эксперты объяснили решение тем, что у отрасли удовлетворительный риск-профилем, умеренно сильными рыночными и конкурентными позициями компаниями, средней рентабельностью, комфортной долговой нагрузкой, ограниченной оценкой ликвидности и умеренно низкими корпоративными рисками.
В апреле «Ведомости» выяснили, что сервис кикшеринга «Юрент» может выйти на рынок аренды зарядных устройств. Тогда источник, близкий к одному из игроков рынка, оценивал российский рынок аренды пауэрбанков в 2024 г. в 4 млрд руб. По его прогнозу, к 2027 г. объем может вырасти до 25 млрд руб. Основными игроками на рынке на конец 2023 г. собеседник назвал «Бери заряд!» (19 000 станций), Get Energy (2800) и EnerGo (2400). Руководитель аналитического ресурса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» Леонид Симаков подтвердил, что «Бери заряд!» занимает больше половины рынка.
Судя по финансовым показателям, «Бери заряд!», это быстрорастущий бизнес, которых сейчас не хватает на фондовом рынке, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Однако стоит учитывать, что это конкурентный сегмент, возможно, поэтому показатели маржинальности находятся на таком уровне, рассуждает эксперт. Впрочем, компания масштабируется в регионах и за рубежом, добавляет Суверов, поэтому выглядят как успешный кейс. По грубой оценке, во время pre-IPO ее вполне могут оценить на уровне 10 EBITDA, резюмировал стратег.