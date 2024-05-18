Мосбиржа: в буме IPO приняли участие 357 000 частных инвесторов

«Нам в индустрии кажется, что бум – огромное количество инвесторов участвуют, эмитенты раскрывают информацию, что десятки и сотни тысяч заявок они получают. Но если мы посмотрим на статистику, в этих 15 IPO, которые прошли за последние полтора года, поучаствовало 357 000 частных инвесторов. Это всего лишь 3% от активных инвесторов за этот период», – сказал Блохин (цитата по РБК).