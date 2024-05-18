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Мосбиржа: в буме IPO приняли участие 357 000 частных инвесторов

Ведомости

В буме первичных публичных размещений (IPO) акций приняли участие 357 000 розничных инвесторов. Это около 3% от общего количества активных физлиц на фондовом рынке, сообщил директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин на мероприятии «Инвест weekend», организованном ВТБ и РБК.

«Нам в индустрии кажется, что бум – огромное количество инвесторов участвуют, эмитенты раскрывают информацию, что десятки и сотни тысяч заявок они получают. Но если мы посмотрим на статистику, в этих 15 IPO, которые прошли за последние полтора года, поучаствовало 357 000 частных инвесторов. Это всего лишь 3% от активных инвесторов за этот период», – сказал Блохин (цитата по РБК).

Только 0,8% от общего количества инвесторов, которые участвовали в буме IPO, открыли брокерские счета специально ради участия в размещении той или иной бумаги, уточнил Блохин. Это означает, что российский рынок акций пока находится только в начальной стадии развития, добавил эксперт. Он прогнозирует, что количество частных инвесторов на фондовом рынке продолжит расти и далее.

С 19 апреля Мосбиржа начала расчет индекса IPO, в который вошли акции новых эмитентов на бирже. Самыми популярными в составе индекса по итогам апреля стали ценные бумаги Совкомбанка. Их доля в портфелях инвесторов составила 17,3. На втором месте – бумаги группы «Астра» с долей 16,1%, на третьем – акции «Европлана» с долей 13,3%. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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