Мосбиржа: в буме IPO приняли участие 357 000 частных инвесторов
В буме первичных публичных размещений (IPO) акций приняли участие 357 000 розничных инвесторов. Это около 3% от общего количества активных физлиц на фондовом рынке, сообщил директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин на мероприятии «Инвест weekend», организованном ВТБ и РБК.
«Нам в индустрии кажется, что бум – огромное количество инвесторов участвуют, эмитенты раскрывают информацию, что десятки и сотни тысяч заявок они получают. Но если мы посмотрим на статистику, в этих 15 IPO, которые прошли за последние полтора года, поучаствовало 357 000 частных инвесторов. Это всего лишь 3% от активных инвесторов за этот период», – сказал Блохин (цитата по РБК).
Только 0,8% от общего количества инвесторов, которые участвовали в буме IPO, открыли брокерские счета специально ради участия в размещении той или иной бумаги, уточнил Блохин. Это означает, что российский рынок акций пока находится только в начальной стадии развития, добавил эксперт. Он прогнозирует, что количество частных инвесторов на фондовом рынке продолжит расти и далее.
С 19 апреля Мосбиржа начала расчет индекса IPO, в который вошли акции новых эмитентов на бирже. Самыми популярными в составе индекса по итогам апреля стали ценные бумаги Совкомбанка. Их доля в портфелях инвесторов составила 17,3. На втором месте – бумаги группы «Астра» с долей 16,1%, на третьем – акции «Европлана» с долей 13,3%.