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Индекс Мосбиржи преодолел 3500 пунктов впервые с февраля 2022 года

Ведомости

Индекс Московской биржи 17 мая превысил отметку 3500 пунктов впервые с 18 февраля 2022 г., следует из данных торговой площадки.

По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи достигал максимума 3500,8 пункта (+0,42%). К 16:57 бенчмарк скорректировался до 3499,43 пункта (+0,38%).

Долларовый индекс РТС 17 мая достигал максимума в 1212,07 пункта (+0,34%). По состоянию на 17:00 он составил 1211,14 пункта (+0,26%).

Лидерами роста по состоянию к этому времени были обыкновенные акции группы «ПИК» (+3,24%), акции «Аэрофлота» (+3,15%), акции МКПАО «ВК» (+2,25%), «Норникеля» (+1,94%), акции En+ Group (+1,16%).

Инвестиционный стратег брокера «ВТБ мои инвестиции» Алексей Корнилов назвал факторы, повлиявшие на позитивное настроение на фондовом рынке. Среди них – объявление условий обмена и выкупа акций »Яндекса» и рекомендацию совета директоров «Сургутнефтегаза» по дивидендам на привилегированные акции с дивдоходностью около 17%. Кроме того, он отмечает акции «Лукойла», которые занимает весомую долю в индексе Мосбиржи, а их рост оказывает позитивное влияние на рынок в целом. Компания закрыла в районе 60% дивидендного гэпа менее чем за 10 дней, поясняет эксперт. По его мнению, оптимизма рынку также добавляют и успехи в дипломатической сфере, а именно укрепление российско-китайских торговых связей по итогам визита президента России в КНР.

В начале мая аналитики «Цифра брокера» прогнозировали консолидацию индексов вокруг достигнутых уровней. Индекс Мосбиржи, по их мнению, может торговаться в этом месяце в диапазоне 3400–3500 пунктов. Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов говорил, что бенчмарк может достичь 3500 пунктов и закрепиться выше этой отметки. Аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова отмечала, что с технической точки зрения среднесрочные потенциалы развития повышения индексов Мосбиржи и РТС сохраняются со следующими целями – 3550 и 1230 пунктов соответственно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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