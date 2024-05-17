Индекс Мосбиржи преодолел 3500 пунктов впервые с февраля 2022 года
Индекс Московской биржи 17 мая превысил отметку 3500 пунктов впервые с 18 февраля 2022 г., следует из данных торговой площадки.
По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи достигал максимума 3500,8 пункта (+0,42%). К 16:57 бенчмарк скорректировался до 3499,43 пункта (+0,38%).
Долларовый индекс РТС 17 мая достигал максимума в 1212,07 пункта (+0,34%). По состоянию на 17:00 он составил 1211,14 пункта (+0,26%).
Инвестиционный стратег брокера «ВТБ мои инвестиции» Алексей Корнилов назвал факторы, повлиявшие на позитивное настроение на фондовом рынке. Среди них – объявление условий обмена и выкупа акций »Яндекса» и рекомендацию совета директоров «Сургутнефтегаза» по дивидендам на привилегированные акции с дивдоходностью около 17%. Кроме того, он отмечает акции «Лукойла», которые занимает весомую долю в индексе Мосбиржи, а их рост оказывает позитивное влияние на рынок в целом. Компания закрыла в районе 60% дивидендного гэпа менее чем за 10 дней, поясняет эксперт. По его мнению, оптимизма рынку также добавляют и успехи в дипломатической сфере, а именно укрепление российско-китайских торговых связей по итогам визита президента России в КНР.
В начале мая аналитики «Цифра брокера» прогнозировали консолидацию индексов вокруг достигнутых уровней. Индекс Мосбиржи, по их мнению, может торговаться в этом месяце в диапазоне 3400–3500 пунктов. Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов говорил, что бенчмарк может достичь 3500 пунктов и закрепиться выше этой отметки. Аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова отмечала, что с технической точки зрения среднесрочные потенциалы развития повышения индексов Мосбиржи и РТС сохраняются со следующими целями – 3550 и 1230 пунктов соответственно.