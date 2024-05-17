Индекс Мосбиржи преодолел 3500 пунктов впервые с февраля 2022 года

Инвестиционный стратег брокера «ВТБ мои инвестиции» Алексей Корнилов назвал факторы, повлиявшие на позитивное настроение на фондовом рынке. Среди них – объявление условий обмена и выкупа акций »Яндекса» и рекомендацию совета директоров «Сургутнефтегаза» по дивидендам на привилегированные акции с дивдоходностью около 17%. Кроме того, он отмечает акции «Лукойла», которые занимает весомую долю в индексе Мосбиржи, а их рост оказывает позитивное влияние на рынок в целом. Компания закрыла в районе 60% дивидендного гэпа менее чем за 10 дней, поясняет эксперт. По его мнению, оптимизма рынку также добавляют и успехи в дипломатической сфере, а именно укрепление российско-китайских торговых связей по итогам визита президента России в КНР.