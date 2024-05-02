Чего ждать инвесторам в мае

В апреле индекс Московской биржи вырос на 4,1% до 3469,83 пункта. Долларовый индекс РТС за это время увеличился на 3,3% до 1174,68 пункта. Доллар за месяц окреп на 0,62% (57 коп.) до 93,0525 руб., евро – на 0,07% (6 коп.) до 99,715 руб., юань – на 1% (7 коп.) до 12,74 руб. Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent выросла за этот период на 0,21% до $86,33.