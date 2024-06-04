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IPO Iva Technologies прошло по верхней границе ценового диапазона

Ведомости

Разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций Iva Technologies провел первичное публичное предложение акций (IPO) по верхней границе ценового диапазона. Стоимость размещения бумаг составила 300 руб., сообщили «Ведомостям» в компании. 

Книга заявок в ходе IPO была переподписана несколько раз, уточнили в Iva Technologies. По итогам размещения, в акционерный капитал компании вошли более 45 000 розничных инвесторов. 

Рыночная капитализация компании составила 30 млрд руб. Доля акций в свободном обращении (free-float) по итогам размещения составила 11%. Начало торгов бумагами эмитента планируется 4 июня в 15:00 мск. 

Сбор заявок от инвесторов на участие в IPO Iva Technologies продлился с 29 мая по 3 июня. Бумагам присвоили тикер IVAT и ISIN RU000A108GD8, они вошли во второй котировальный список. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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