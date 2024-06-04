IPO Iva Technologies прошло по верхней границе ценового диапазона
Разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций Iva Technologies провел первичное публичное предложение акций (IPO) по верхней границе ценового диапазона. Стоимость размещения бумаг составила 300 руб., сообщили «Ведомостям» в компании.
Книга заявок в ходе IPO была переподписана несколько раз, уточнили в Iva Technologies. По итогам размещения, в акционерный капитал компании вошли более 45 000 розничных инвесторов.
Рыночная капитализация компании составила 30 млрд руб. Доля акций в свободном обращении (free-float) по итогам размещения составила 11%. Начало торгов бумагами эмитента планируется 4 июня в 15:00 мск.
Сбор заявок от инвесторов на участие в IPO Iva Technologies продлился с 29 мая по 3 июня. Бумагам присвоили тикер IVAT и ISIN RU000A108GD8, они вошли во второй котировальный список.