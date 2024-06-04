Книга заявок Iva Technologies переподписана шесть раз

Книга заявок Iva Technologies переподписана шесть разАллокация среди розничных инвесторов составила 5-10%
Книга заявок разработчика экосистемы корпоративных коммуникаций Iva Technologies в ходе IPO на Московской бирже переподписана шесть раз по верхней границы ценового диапазона (280-300 руб.). Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близкие к сделке.
Компания начала IPO 29 мая и закрыла книгу заявок 3 июня. Ориентируясь на параметры IPO, новый эмитент мог привлечь порядка 3,3 млрд руб., разместив 11% акций с учетом стабилизационного пакета. Исходя из этого, рыночная капитализация может составить порядка 30 млрд руб.
Представитель компании отказался от комментариев.
Что такое IVA?
IVA Technologies (ПАО «Ива») основана в 2017 г. В экосистеме компании 14 продуктов и решений: корпоративный мессенджер IVA Connect, платформа ВКС IVA MCU, облачная платформа ВКС «Вкурсе» и др. По данным J’son & Partners Consulting, флагманский продукт IVA Technologies – платформа IVA MCU по выручке занимает долю в 24% среди российских разработчиков ВКС, что делает ее лидером. Выручка компании по МСФО за 2023 г. составила 2,5 млрд руб. (+77% к 2022 г.), 82% выручки обеспечили продажи лицензий на IVA MCU. Чистая прибыль IVA Technologies в 2023 г. выросла на 74% до 1,8 млрд руб.
Индекс Мосбиржи с 29 мая потерял более 5%. В контексте такого движения на российском рынке переподписку в шесть раз один из источников называет «весьма достойным результатом». Но благодаря коррекции на рынке из книги ушел спекулятивный спрос, добавляет он. Без коррекции, по его словам, переподписка была бы очевидно больше.
Книга заявок между институциональными и частными инвесторами распределилась примерно поровну, говорит собеседник. Институционалов, по его словам, «зашло с дюжину». Средняя аллокация рознице составила в диапазоне между 5 и 10%. Но без коррекция частным инвесторам досталось бы еще меньше, резюмировал собеседник. Ранее в интервью «Ведомостям» генеральный директор Iva Technologies Станислав Иодковской сказал, что при аллокации «компания постараемся поступить по справедливости», а также, что менеджмент надеется собрать сбалансированную книгу.
На тяжелом рынке, когда многие инвесторы ребалансируют портфели и выходят в кэш, нынешний результат можно назвать очень крепким, говорит второй источник «Ведомостей». Несмотря на коррекцию, массового оттока заявок не было, добавляет он: розничные инвесторы остались в книге, обеспечив около половины общего спроса. Вероятно, это эффект IT-сектора, в который все чаще стали заходить вдолгую, резюмировал собеседник.
В мае «Ведомости» со ссылкой на близкие к сделке источники писали, что IVA Technologies может привлечь в ходе IPO 3–4 млрд руб. Опрошенные эксперты оценивали справедливую капитализацию компании в 35–40 млрд руб. Один из источников предупреждал, что на бирже компания будет размещаться с дисконтом. Аналитики Альфа-банка перед IPO оценивали полную стоимость (EV) компании в 32,8 млрд – 40 млрд руб.
Индекс Мосбиржи 3 июня опустился ниже 3100 пунктов первые с 3 января 2024 г. В этот же день Трубная металлургическая компания (ТМК) объявила об отмене вторичного публичного размещения акций (SPO), объяснив свое решение неблагоприятными условиями на рынке акций. Сбор заявок в ходе размещения продлился с 30 мая по 3 июня. Планировалось, что итоговую стоимость участия в SPO для инвесторов ТМК определит не позднее 4 июня.