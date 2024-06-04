Книга заявок Iva Technologies переподписана шесть раз

Книга заявок между институциональными и частными инвесторами распределилась примерно поровну, говорит собеседник. Институционалов, по его словам, «зашло с дюжину». Средняя аллокация рознице составила в диапазоне между 5 и 10%. Но без коррекция частным инвесторам досталось бы еще меньше, резюмировал собеседник. Ранее в интервью «Ведомостям» генеральный директор Iva Technologies Станислав Иодковской сказал, что при аллокации «компания постараемся поступить по справедливости», а также, что менеджмент надеется собрать сбалансированную книгу.