Станислав Иодковский: «На рынке импортозамещения одновременно аншлаг и бардак»

«На рынке импортозамещения одновременно аншлаг и бардак»Генеральный директор IVA Technologies – о том, как с коллегами делит рынок ушедших западных вендоров
Лидер среди отечественных разработчиков сервисов видеоконференцсвязи (ВКС) IVA Technologies проводит IPO на Московской бирже и планирует привлечь более 3 млрд руб. с оценкой 28–30 млрд руб. в формате cash out. Сегодня, 3 июня закрывается книга заявок. Будущий эмитент строит систему корпоративной коммуникации и собирается конкурировать с IT-гигантами за рубежом. Генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский рассказал «Ведомостям», как с коллегами делит рынок ушедших западных вендоров, и объяснил, почему все российские конкуренты компании опоздали.
– Плох тот предприниматель, который не мечтает масштабировать свою компанию и выйти на IPO. Для нас это важный шаг, потому что, кроме достижения корпоративной гармонии, мы хотим привлечь внимание к компании и закрепить свое лидерство. В дополнительных финансовых ресурсах мы не нуждаемся. Мы хотим трансформировать свой бизнес с точки зрения имиджа, чтобы заказчику было легче сделать выбор между нами и другими игроками рынка корпоративных коммуникаций. Чтобы он понимал, что завтра его инвестиции не сгорят. Мы уже видели кейсы, когда клиент покупал импортозамещенную технологию, а вендор разваливался.
– На рынке импортозамещения в IT-отрасли одновременно аншлаг и бардак. Не должно быть 20 отечественных операционных систем, 20 сервисов ВКС и т. д. Ни в одной стране в мире такого нет. Я понимаю, что это такой короткий переходный этап в стране, но он ухудшает ситуацию с нехваткой кадров. Их дефицит – это проблема всех российских IT-компаний. Стартапы продолжают появляться, в каком-то смысле страна и рынок распыляют ресурсы. Но IPO выручает: публичность позволяет закрепить свое лидерство, произвести консолидацию не столько компании, сколько всего рынка.