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Станислав Иодковский: «На рынке импортозамещения одновременно аншлаг и бардак»

Генеральный директор IVA Technologies – о том, как с коллегами делит рынок ушедших западных вендоров
Михаил Кузнецов
Екатерина Кинякина
Генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский/ Максим Стулов / Ведомости

Лидер среди отечественных разработчиков сервисов видеоконференцсвязи (ВКС) IVA Technologies проводит IPO на Московской бирже и планирует привлечь более 3 млрд руб. с оценкой 28–30 млрд руб. в формате cash out. Сегодня, 3 июня закрывается книга заявок. Будущий эмитент строит систему корпоративной коммуникации и собирается конкурировать с IT-гигантами за рубежом. Генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский рассказал «Ведомостям», как с коллегами делит рынок ушедших западных вендоров, и объяснил, почему все российские конкуренты компании опоздали.

– Вы прямо сейчас идете на IPO. Зачем вы это делаете?

– Плох тот предприниматель, который не мечтает масштабировать свою компанию и выйти на IPO. Для нас это важный шаг, потому что, кроме достижения корпоративной гармонии, мы хотим привлечь внимание к компании и закрепить свое лидерство. В дополнительных финансовых ресурсах мы не нуждаемся. Мы хотим трансформировать свой бизнес с точки зрения имиджа, чтобы заказчику было легче сделать выбор между нами и другими игроками рынка корпоративных коммуникаций. Чтобы он понимал, что завтра его инвестиции не сгорят. Мы уже видели кейсы, когда клиент покупал импортозамещенную технологию, а вендор разваливался.

– Почему именно сейчас вам нужно привлечь внимание? Зачем понадобился публичный имидж?

– На рынке импортозамещения в IT-отрасли одновременно аншлаг и бардак. Не должно быть 20 отечественных операционных систем, 20 сервисов ВКС и т. д. Ни в одной стране в мире такого нет. Я понимаю, что это такой короткий переходный этап в стране, но он ухудшает ситуацию с нехваткой кадров. Их дефицит – это проблема всех российских IT-компаний. Стартапы продолжают появляться, в каком-то смысле страна и рынок распыляют ресурсы. Но IPO выручает: публичность позволяет закрепить свое лидерство, произвести консолидацию не столько компании, сколько всего рынка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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