Станислав Иодковский: «На рынке импортозамещения одновременно аншлаг и бардак»

– Плох тот предприниматель, который не мечтает масштабировать свою компанию и выйти на IPO. Для нас это важный шаг, потому что, кроме достижения корпоративной гармонии, мы хотим привлечь внимание к компании и закрепить свое лидерство. В дополнительных финансовых ресурсах мы не нуждаемся. Мы хотим трансформировать свой бизнес с точки зрения имиджа, чтобы заказчику было легче сделать выбор между нами и другими игроками рынка корпоративных коммуникаций. Чтобы он понимал, что завтра его инвестиции не сгорят. Мы уже видели кейсы, когда клиент покупал импортозамещенную технологию, а вендор разваливался.