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Iva Technologies установила ценовой диапазон IPO на уровне 280-300 рублей

Ведомости

Разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций Iva Technologies объявил ценовой диапазон первичного публичного предложения акций (IPO). Ценовой диапазон размещения установили в пределах от 280 до 300 руб. за бумагу, сообщили «Ведомостям» в Iva Technologies.

Всего компания собирается вывести на биржу 11 млн ценных бумаг или 11% от акционерного капитала. Предварительно капитализация разработчика оценивается в 28-30 млрд руб. Средства от продажи 1 млн акций (2,8-3 млрд руб.) планируется использовать для стабилизации котировок на торгах в течение 30 дней после их старта, уточняется в сообщении. 

Сбор заявок от инвесторов на участие в IPO Iva Technologies продлится с 29 мая по 3 июня. Планируется, что торги акциями компании на Московской бирже начнутся 4 июня. Бумагам присвоили тикер IVAT и ISIN RU000A108GD8, их включат во второй котировальный список. 

Накануне размещения разработчик запустил новую программу мотивации персонала. Ведущие сотрудники компании в качестве поощрения получили 850 000 акций Iva Technologies или около 0,9% акционерного капитала. На эти бумаги наложен мораторий на продажу после IPO. Запрет будет действовать до мая 2026 г. 

Iva Technologies планирует, что аллокация сотрудников и партнеров на IPO не превысит 25% сделки. Оставшиеся 75% акций компания собирается сбалансированно распределить между розничными и институциональными инвесторами. Разработчик уточнил, что аллокацию не получат инвесторы, которые подадут более пяти заявок. 

IT-компания 24 мая официально объявила, что планирует провести IPO в начале июня. 21 мая о таком намерении компании сообщали «Ведомости» со ссылкой на два источника. Опрошенные эксперты оценивали капитализацию Iva Technologies в 35–40 млрд руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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