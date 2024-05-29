Iva Technologies установила ценовой диапазон IPO на уровне 280-300 рублей

Всего компания собирается вывести на биржу 11 млн ценных бумаг или 11% от акционерного капитала. Предварительно капитализация разработчика оценивается в 28-30 млрд руб. Средства от продажи 1 млн акций (2,8-3 млрд руб.) планируется использовать для стабилизации котировок на торгах в течение 30 дней после их старта, уточняется в сообщении.