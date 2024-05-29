Iva Technologies установила ценовой диапазон IPO на уровне 280-300 рублей
Разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций Iva Technologies объявил ценовой диапазон первичного публичного предложения акций (IPO). Ценовой диапазон размещения установили в пределах от 280 до 300 руб. за бумагу, сообщили «Ведомостям» в Iva Technologies.
Всего компания собирается вывести на биржу 11 млн ценных бумаг или 11% от акционерного капитала. Предварительно капитализация разработчика оценивается в 28-30 млрд руб. Средства от продажи 1 млн акций (2,8-3 млрд руб.) планируется использовать для стабилизации котировок на торгах в течение 30 дней после их старта, уточняется в сообщении.
Сбор заявок от инвесторов на участие в IPO Iva Technologies продлится с 29 мая по 3 июня. Планируется, что торги акциями компании на Московской бирже начнутся 4 июня. Бумагам присвоили тикер IVAT и ISIN RU000A108GD8, их включат во второй котировальный список.
Накануне размещения разработчик запустил новую программу мотивации персонала. Ведущие сотрудники компании в качестве поощрения получили 850 000 акций Iva Technologies или около 0,9% акционерного капитала. На эти бумаги наложен мораторий на продажу после IPO. Запрет будет действовать до мая 2026 г.
Iva Technologies планирует, что аллокация сотрудников и партнеров на IPO не превысит 25% сделки. Оставшиеся 75% акций компания собирается сбалансированно распределить между розничными и институциональными инвесторами. Разработчик уточнил, что аллокацию не получат инвесторы, которые подадут более пяти заявок.
IT-компания 24 мая официально объявила, что планирует провести IPO в начале июня. 21 мая о таком намерении компании сообщали «Ведомости» со ссылкой на два источника. Опрошенные эксперты оценивали капитализацию Iva Technologies в 35–40 млрд руб.