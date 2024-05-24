Iva Technologies заявила о планах провести IPO в первой половине июня
Разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций Iva Technologies официально объявил о планах провести первичное публичное предложение (IPO) на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении компании.
21 мая о таком намерении компании сообщали «Ведомости» со ссылкой на два источника. Опрошенные эксперты оценивали Iva Technologies в 35–40 млрд руб. Источник, близкий к сделке, рассказал, что такая оценка выглядит справедливой и если в процессе переговоров с рынком появится дисконт, то он будет «умеренным».
Компания в пресс-релизе сообщила, что листинг и начало торгов акциями ожидаются в первой половине июня 2024 г. В рамках IPO действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции (cash out). При этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале группы и продолжат управлять ей как основные акционеры. В результате IPO доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить около 10%
Перед IPO компания запустила новую программу поощрения акциями ведущих сотрудников. В рамках этой программы основные акционеры компании передали ключевым разработчикам 850 000 акций, что соответствует примерно 0,9% от акционерного капитала. Сотрудники, получившие акции по этой программе, не будут продавать. На эти бумаги действует мораторий, который закончится в мае 2026 г. Компания уточняет, что не планирует выпускать новые акции для дальнейших программ мотивации сотрудников.
После IPO действующие акционеры, основавшие и развивающие бизнес, которые сейчас владеют 99,1% акций, сохранят за собой мажоритарную долю в акционерном капитале.
IVA Technologies может стать первой публичной компанией среди российских разработчиков решений для корпоративных коммуникаций.