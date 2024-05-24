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Iva Technologies заявила о планах провести IPO в первой половине июня

Ведомости

Разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций Iva Technologies официально объявил о планах провести первичное публичное предложение (IPO) на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении компании.

21 мая о таком намерении компании сообщали «Ведомости» со ссылкой на два источника. Опрошенные эксперты оценивали Iva Technologies в 35–40 млрд руб. Источник, близкий к сделке, рассказал, что такая оценка выглядит справедливой и если в процессе переговоров с рынком появится дисконт, то он будет «умеренным».

Компания в пресс-релизе сообщила, что листинг и начало торгов акциями ожидаются в первой половине июня 2024 г. В рамках IPO действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции (cash out). При этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале группы и продолжат управлять ей как основные акционеры. В результате IPO доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить около 10%

Перед IPO компания запустила новую программу поощрения акциями ведущих сотрудников. В рамках этой программы основные акционеры компании передали ключевым разработчикам 850 000 акций, что соответствует примерно 0,9% от акционерного капитала. Сотрудники, получившие акции по этой программе, не будут продавать. На эти бумаги действует мораторий, который закончится в мае 2026 г. Компания уточняет, что не планирует выпускать новые акции для дальнейших программ мотивации сотрудников.

После IPO действующие акционеры, основавшие и развивающие бизнес, которые сейчас владеют 99,1% акций, сохранят за собой мажоритарную долю в акционерном капитале.

IVA Technologies может стать первой публичной компанией среди российских разработчиков решений для корпоративных коммуникаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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