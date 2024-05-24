Iva Technologies заявила о планах провести IPO в первой половине июня

Компания в пресс-релизе сообщила, что листинг и начало торгов акциями ожидаются в первой половине июня 2024 г. В рамках IPO действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции (cash out). При этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале группы и продолжат управлять ей как основные акционеры. В результате IPO доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить около 10%