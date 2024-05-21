Iva Technologies планирует выйти на Мосбиржу в июне и привлечь 3–4 млрд рублей

Iva Technologies планирует выйти на Мосбиржу в июне и привлечь 3–4 млрд рублейЭксперты отмечают, что компания будет занимать логичное место в «линии специалистов технологического импортозамещения»
Разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций Iva Technologies планирует провести IPO на Московской бирже в начале июня. Компания намерена привлечь 3–4 млрд руб. Сделка состоится в формате cash out. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близкие к сделке. Ранее «Ведомости» писали, что разработчик рассматривает размещение в II–III квартале этого года.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты оценивали Iva Technologies в 35–40 млрд руб. Источник, близкий к сделке, сказал «Ведомостям», что такая оценка выглядит справедливой и если в процессе переговоров с рынком появится дисконт, то он будет «умеренным». По его словам, Iva Technologies продолжает «линию специалистов технологического импортозамещения». На бирже уже есть кибербез (Positive Technologies), разработчик операционных систем («Астра») и вендор программного обеспечения («Диасофт»), настал черед видеоконференцсвязи (ВКС).
Представитель компании на запрос «Ведомостей» ответил, что, «как и любая успешная компания, Iva Technologies рассматривает различные стратегические варианты развития, однако о каких-либо конкретных планах говорить преждевременно».
Согласно исследованию аналитической компании J’son & Partners по российскому рынку унифицированных коммуникаций (UC), в 2023 г. Iva вошла в топ-10 крупнейших игроков. Также она является лидером рынка программного обеспечения (ПО) для ВКС с долей 24%. Iva появилась в 2017 г. Компания развивает экосистему решений для корпоративных коммуникаций, в которую входят ВКС-платформа, мессенджер, IP-телефония и проч. По данным «СПАРК-Интерфакса», АО «Ива» основано в 2017 г. и зарегистрировано в Иннополисе (Республика Татарстан). Генеральным директором является Станислав Иодковский. Николай Ивенев владеет 31,57% акций компании, Андрей Зокин – 25,4%, Иодковский – 23,13%, Евгений Терентьев – 16,05% и Виктор Петров – 3,85%.
В 2023 г. выручка компании по МСФО увеличилась на 77% год к году до 2,5 млрд руб., в первую очередь за счет роста продаж продуктов экосистемы и дополнительных сервисов. Около 82% выручки поступило от продажи лицензий на флагманский продукт группы – платформу для ВКС Iva MCU. Число клиентов компании за год удвоилось до 537 организаций. EBITDA за 2023 г. увеличилась на 83% до 2 млрд руб. Рентабельность по этому показателю составила 80%. Чистая прибыль за отчетный период выросла на 74% до 1,8 млрд руб., рентабельность составила 72%. В конце марта 2024 г. Iva Technologies приняли в ассоциацию быстрорастущих технологических компаний «Национальные чемпионы».
Заместитель генерального директора аналитической компании J’son & Partners Евгений Плигин называет пять основных драйверов развития рынка UC и ВКС. Это импортозамещение, экосистемность (один продукт, включающий различные сервисы UC), интеграция сервисов и систем разных вендоров, спрос на безопасность и значимая роль искусственного интеллекта (ИИ), который активно внедряется в продукты UC. Среди рисков и барьеров рынка эксперт выделяет сильное влияние западных решений, из-за которых многие, в основном малые, компании с трудом переходят на российские решения. Также актуальным остается вопрос спроса малого бизнеса в структуре экономики, потому что этот сегмент ориентирован на облачные и бесплатные решения, что сужает емкость рынка для решений on-premise (ПО, которое индивидуально устанавливается на оборудование клиента).
Стратегическое видение компании Iva соответствует запросу рынка, говорит Плигин. Iva полностью удовлетворяет спрос на импортозамещение, а ключевой стратегией компании является создание экосистемы в области инструментов для бизнес-коммуникаций: видео, голос и текст. Также, отмечает эксперт, компания ориентируется на совершенствование продукции с помощью технологий на базе ИИ, технологии шумоподавления, speech-to-text (преобразование речи в текст) и т. д.
Потребление сервисов видеоконференций резко выросло в 2020 г. после начала пандемии COVID-19 и массового перехода на удаленный режим работы подавляющего большинства офисных работников, говорит ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин. В 2022 г. после ухода западных облачных провайдеров из России началось значительное перераспределение рынка в пользу отечественных систем. Благодаря этому компании на российском рынке получают дополнительные преимущества в развитии, уверен эксперт. По результатам 2023 г. около 15% выручки в сегменте SaaS среди опрошенных iKS-Consulting облачных провайдеров приходилось на сегмент ВКС.
На российском рынке ВКС представлено довольно много качественных и зрелых решений, говорит исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин. По его словам, это TrueСonf, Iva, «Контур.Толк», «Видеомост», «МТС линк», Vinteo, Dion, Mind, «Яндекс телемост» и др. Эти решения уже давно используются не только в министерствах и госкомпаниях, но и в коммерческом сегменте, добавляет эксперт. По своему функционалу эти продукты во многом идентичны зарубежным ВКС-сервисам, а также совместимы с оборудованием и имеют возможность интеграции как с иностранным, так и отечественным ПО. Кроме того, эти продукты известны не только в России, акцентирует Лашин: некоторые из них уже давно и успешно продаются за рубежом и пользуются там большей популярностью, чем Zoom.
Основной драйвер отрасли ВКС – это цифровизация экономики, ускорение бизнес-процессов в компаниях, которые требуют оперативного контакта между сотрудниками, говорит Мирин. Также активно развивается сегмент образовательных программ, использующих возможности онлайн-обучения, добавляет эксперт. Сервисы ВКС дают доступность оказания услуг независимо от местоположения участников процесса, их стоимость гораздо ниже по сравнению с арендой аудиторий. Рисков резкого снижения потребления таких услуг Мирин не видит. По его словам, потребность в услугах ВКС будет сохраняться в дальнейшем.
Ралли «Астры» и Positive Technologies – явный пример того, что у российского IT-сектора открылось окно возможностей, говорит руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк инвестиций» Андрей Ванин. Тренд на спрос также дополняет «Диасофт», добавляет он. Помимо интереса к IT-сектору со стороны частных инвесторов важным моментом выступает спрос на разработки со стороны государства, которое нацелено на технологический суверенитет.
IT сейчас очень горячая тема на российском фондовом рынке, добавляет инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов: интерес у инвесторов к отрасли однозначно высокий и не до конца удовлетворенный – нужны новые акции роста, в которых виден потенциал. Iva Technologies уже занимает лидирующие позиции на быстро развивающемся рынке, обращает внимание эксперт, а запрос на безопасные и технологичные решения для корпоративных коммуникаций большой.
Пока на рынке хватает места как для Iva Technologies, так и для других компаний, добавляет Суверов, но долгосрочно побеждать будет тот, кто дает наиболее качественный и комплексный продукт. Оба эксперта также среди рисков выделяют ситуацию с кадрами – спрос на компетентных IT-специалистов продолжает расти.