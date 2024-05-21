Iva Technologies планирует выйти на Мосбиржу в июне и привлечь 3–4 млрд рублей

На российском рынке ВКС представлено довольно много качественных и зрелых решений, говорит исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин. По его словам, это TrueСonf, Iva, «Контур.Толк», «Видеомост», «МТС линк», Vinteo, Dion, Mind, «Яндекс телемост» и др. Эти решения уже давно используются не только в министерствах и госкомпаниях, но и в коммерческом сегменте, добавляет эксперт. По своему функционалу эти продукты во многом идентичны зарубежным ВКС-сервисам, а также совместимы с оборудованием и имеют возможность интеграции как с иностранным, так и отечественным ПО. Кроме того, эти продукты известны не только в России, акцентирует Лашин: некоторые из них уже давно и успешно продаются за рубежом и пользуются там большей популярностью, чем Zoom.