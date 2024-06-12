Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Костин предложил решение проблемы банковских платежей между Россией и Турцией

Ведомости

Россия и Турция могут решить проблему платежей на основе цифровых и национальных валют, заявил турецкому агентству Anadolu председатель правления ВТБ Андрей Костин. Его слова приводит ТАСС. 

«Мы должны создать свои новые механизмы на основе цифровых и национальных валют. Конечно, это было бы проще сделать, если бы и рубль, и турецкая лира были более стабильными», – сказал он.

Поиск решений трудностей, возникающих в банковской сфере, должен продолжаться, подчеркнул банкир. Россия, по словам Костина, нашла решение в торговле с Китаем через платежи в национальной валюте, а также с Индией, «где существует большой дисбаланс в торговле». Глава ВТБ также заявил о необходимости создания нового финансового рынка, так как нынешняя международная финансовая система формировалась в других условиях.

Турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам после разрешения США наказывать банки, нарушающие санкции против России. Указ об этом в декабре 2023 г. подписал президент США Джо Байден. В Кремле отмечали, что проблемы в финансовых расчетах с Турцией действительно есть, а Москва и Анкара пытаются найти выход из ситуации. 

3 марта издание Aydınlık писало, что турецкие бизнесмены могут подать иски против американских чиновников, которые угрожали компаниям включить их в санкционные списки за торговлю с Россией. В конце мая стало известно, что банки Турции могут возобновить расчеты с Россией за товары народного потребления, электронику и продукцию машиностроения.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных