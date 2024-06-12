Костин предложил решение проблемы банковских платежей между Россией и Турцией

Турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам после разрешения США наказывать банки, нарушающие санкции против России. Указ об этом в декабре 2023 г. подписал президент США Джо Байден. В Кремле отмечали, что проблемы в финансовых расчетах с Турцией действительно есть, а Москва и Анкара пытаются найти выход из ситуации.