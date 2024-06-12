Костин предложил решение проблемы банковских платежей между Россией и Турцией
«Мы должны создать свои новые механизмы на основе цифровых и национальных валют. Конечно, это было бы проще сделать, если бы и рубль, и турецкая лира были более стабильными», – сказал он.
Поиск решений трудностей, возникающих в банковской сфере, должен продолжаться, подчеркнул банкир. Россия, по словам Костина, нашла решение в торговле с Китаем через платежи в национальной валюте, а также с Индией, «где существует большой дисбаланс в торговле». Глава ВТБ также заявил о необходимости создания нового финансового рынка, так как нынешняя международная финансовая система формировалась в других условиях.
Турецкие банки ужесточили политику по отношению к российским клиентам после разрешения США наказывать банки, нарушающие санкции против России. Указ об этом в декабре 2023 г. подписал президент США Джо Байден. В Кремле отмечали, что проблемы в финансовых расчетах с Турцией действительно есть, а Москва и Анкара пытаются найти выход из ситуации.
3 марта издание Aydınlık писало, что турецкие бизнесмены могут подать иски против американских чиновников, которые угрожали компаниям включить их в санкционные списки за торговлю с Россией. В конце мая стало известно, что банки Турции могут возобновить расчеты с Россией за товары народного потребления, электронику и продукцию машиностроения.