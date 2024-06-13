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В Казахстане сообщили об изучении варианта выкупа акций KASE у Мосбиржи

Ведомости

Казахстан рассматривает разные варианты дальнейших действий с акциями Казахстанской фондовой биржи (KASE) у Мосбиржи. Об этом заявил глава нацбанка республики Тимур Сулейменов в кулуарах парламента.

«Мы обсуждаем разные варианты в соответствии с консультациями наших международных советников и мониторим ситуацию достаточно плотно», – ответил Сулейменов на вопрос, планируется ли выкуп акций KASE у Мосбиржи (цитата по Tengrinews.kz).

Сулейменов отметил, что нацбанк не ожидает каких-то изменений для KASE из-за новых санкций США, поскольку ограничения распространяются только на лиц, которые владеют 50% и более. Доля акций KASE у Мосбиржи составляет около 13%. Он добавил, что в России помимо Мосбиржи есть и другие площадки, на которых торгуется пара рубль – доллар. Сейчас происходит переход на эти альтернативные площадки, предположил Сулейменов.

KASE заявила, что новые ограничения США не повлияют на деятельность биржи и ее клирингового центра. По состоянию на 1 июня Мосбирже принадлежит 13,1% размещенных акций KASE, уточнили там. Отмечается, что казахстанская биржа рассмотрит продолжение деловых отношений с Мосбиржей с учетом санкций.

12 июня США расширили санкции против России. Под ограничения попала в том числе Мосбиржа. В тот же день площадка сообщила о прекращении торгов долларом и евро с 13 июня. Позже стало известно, что биржа также приостановила торги гонконгским долларом. Банк России пояснил, что сделки с долларом США и евро будут совершаться на внебиржевом рынке. Для определения официальных курсов регулятор будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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