В Казахстане сообщили об изучении варианта выкупа акций KASE у Мосбиржи
Казахстан рассматривает разные варианты дальнейших действий с акциями Казахстанской фондовой биржи (KASE) у Мосбиржи. Об этом заявил глава нацбанка республики Тимур Сулейменов в кулуарах парламента.
Сулейменов отметил, что нацбанк не ожидает каких-то изменений для KASE из-за новых санкций США, поскольку ограничения распространяются только на лиц, которые владеют 50% и более. Доля акций KASE у Мосбиржи составляет около 13%. Он добавил, что в России помимо Мосбиржи есть и другие площадки, на которых торгуется пара рубль – доллар. Сейчас происходит переход на эти альтернативные площадки, предположил Сулейменов.
12 июня США расширили санкции против России. Под ограничения попала в том числе Мосбиржа. В тот же день площадка сообщила о прекращении торгов долларом и евро с 13 июня. Позже стало известно, что биржа также приостановила торги гонконгским долларом. Банк России пояснил, что сделки с долларом США и евро будут совершаться на внебиржевом рынке. Для определения официальных курсов регулятор будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.