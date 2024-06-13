В Казахстане сообщили об изучении варианта выкупа акций KASE у Мосбиржи

12 июня США расширили санкции против России. Под ограничения попала в том числе Мосбиржа. В тот же день площадка сообщила о прекращении торгов долларом и евро с 13 июня. Позже стало известно, что биржа также приостановила торги гонконгским долларом. Банк России пояснил, что сделки с долларом США и евро будут совершаться на внебиржевом рынке. Для определения официальных курсов регулятор будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.