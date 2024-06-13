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Банк России: биржевой курс юань – рубль станет ориентиром для участников рынка

Ведомости

Биржевой курс юань – рубль станет ориентиром для участников рынка и других валютных пар, сообщила пресс-служба Банка России.

«В последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась. Это результат перенаправления торговых потоков на Восток и изменения валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран. <...> Биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию и для других валютных пар, станет ориентиром для участников рынка», – сказано в сообщении регулятора.

Отмечается, что в мае этого года доля юаня в торгах Мосбиржи составила 54%. Так, юань стал основной валютой на биржевых торгах.

12 июня минфин США ввел санкции против Мосбиржи. В санкционный список также попали 33 физлица и более 200 структур из России, Китая и Молдавии. Среди них – страховая компания «Согаз», проекты «Арктик СПГ – 1» и «Арктик СПГ – 3», а также Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр.

13 июня Центробанк сообщил, что официальный курс рубля будут рассчитывать по внебиржевому рынку – он останется единым и рыночным. Что касается объемов поступления валюты от экспорта, в ЦБ сообщили, что санкции против Мосбиржи не влияют на это. Они также не оказывают влияния на ее спрос для оплаты импорта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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