Банк России: биржевой курс юань – рубль станет ориентиром для участников рынка
Биржевой курс юань – рубль станет ориентиром для участников рынка и других валютных пар, сообщила пресс-служба Банка России.
«В последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась. Это результат перенаправления торговых потоков на Восток и изменения валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран. <...> Биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию и для других валютных пар, станет ориентиром для участников рынка», – сказано в сообщении регулятора.
Отмечается, что в мае этого года доля юаня в торгах Мосбиржи составила 54%. Так, юань стал основной валютой на биржевых торгах.
12 июня минфин США ввел санкции против Мосбиржи. В санкционный список также попали 33 физлица и более 200 структур из России, Китая и Молдавии. Среди них – страховая компания «Согаз», проекты «Арктик СПГ – 1» и «Арктик СПГ – 3», а также Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр.
13 июня Центробанк сообщил, что официальный курс рубля будут рассчитывать по внебиржевому рынку – он останется единым и рыночным. Что касается объемов поступления валюты от экспорта, в ЦБ сообщили, что санкции против Мосбиржи не влияют на это. Они также не оказывают влияния на ее спрос для оплаты импорта.