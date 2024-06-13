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Райффайзенбанк возобновил вывод валюты с брокерских счетов для физлиц

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Райффайзенбанк возобновил для физических лиц вывод с брокерских счетов долларов, евро и юаней на текущие банковские счета. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Исключение делают для сделок по покупке долларов и евро от 11 июня с расчетами 13 июня.

«Мы ожидаем разъяснений по порядку расчетов и проведения самих расчетов по этим операциям группой «Московская биржа», – добавили в пресс-службе.

В банке добавили, что торги ценными бумагами в рублях продолжаются на Мосбирже в обычном режиме. Рубли с брокерских счетов можно выводить без ограничений.

После введения США санкций против компаний группы Московской биржи брокеры стали объявлять о введении ограничений на ввод, вывод и продажу иностранной валюты. Первые сообщения брокеров о временной приостановке ввода/вывода долларов США, евро и в отдельных случаях гонконгских долларов и юаней стали появляться еще вечером 12 июня. Одним из первых отреагировал брокер Райффайзенбанка, ограничив вывод долларов, евро и юаней с брокерских счетов на текущие банковские до появления разъяснений от Мосбиржи. Ограничения не затронули обмен валюты в приложении «Райффайзен онлайн».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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