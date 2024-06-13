Райффайзенбанк возобновил вывод валюты с брокерских счетов для физлиц

После введения США санкций против компаний группы Московской биржи брокеры стали объявлять о введении ограничений на ввод, вывод и продажу иностранной валюты. Первые сообщения брокеров о временной приостановке ввода/вывода долларов США, евро и в отдельных случаях гонконгских долларов и юаней стали появляться еще вечером 12 июня. Одним из первых отреагировал брокер Райффайзенбанка, ограничив вывод долларов, евро и юаней с брокерских счетов на текущие банковские до появления разъяснений от Мосбиржи. Ограничения не затронули обмен валюты в приложении «Райффайзен онлайн».