Банки Киргизии возобновили работу с переводами из России

Пресс-служба Кыргызско-Швейцарского банка также сообщила, что все операции по системам денежных переводов работают в штатном режиме. Кроме того, приложение для мобильного банкинга «Компаньон» возобновило работу системы «Юнистрим», там же стали доступны исходящие и входящие переводы в рублях.