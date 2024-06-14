Банки Киргизии возобновили работу с переводами из России
Банки Киргизии возобновили работу с денежными переводами из России, сообщается на официальных сайтах банков.
РСК-банк, один из ведущих банков Киргизии, сообщил о возобновлении работы таких систем денежных переводов, как Astrasend, «Юнистрим», Contact и «Золотая корона».
Пресс-служба Кыргызско-Швейцарского банка также сообщила, что все операции по системам денежных переводов работают в штатном режиме. Кроме того, приложение для мобильного банкинга «Компаньон» возобновило работу системы «Юнистрим», там же стали доступны исходящие и входящие переводы в рублях.
13 июня «Интерфакс» сообщил, что восемь коммерческих банков Киргизии ограничили работу с российскими системами денежных переводов. Речь идет в том числе о РСК-банке, «КСБ банке», банке «Компаньон», Doscredobank, KICB, Mbank и «Керемет банке». Это произошло на следующий день после введения санкций США против Мосбиржи.