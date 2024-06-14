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Банки Киргизии возобновили работу с переводами из России

Ведомости

Банки Киргизии возобновили работу с денежными переводами из России, сообщается на официальных сайтах банков.

РСК-банк, один из ведущих банков Киргизии, сообщил о возобновлении работы таких систем денежных переводов, как Astrasend, «Юнистрим», Contact и «Золотая корона».

Пресс-служба Кыргызско-Швейцарского банка также сообщила, что все операции по системам денежных переводов работают в штатном режиме. Кроме того, приложение для мобильного банкинга «Компаньон» возобновило работу системы «Юнистрим», там же стали доступны исходящие и входящие переводы в рублях.

13 июня «Интерфакс» сообщил, что восемь коммерческих банков Киргизии ограничили работу с российскими системами денежных переводов. Речь идет в том числе о РСК-банке, «КСБ банке», банке «Компаньон», Doscredobank, KICB, Mbank и «Керемет банке». Это произошло на следующий день после введения санкций США против Мосбиржи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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