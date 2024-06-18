Сбербанк предупредил о фейковом приложении в App Store

Мошенники зарегистрировали на платформе приложение под названием «Сбер: Новый доступ в Сбол». «Это приложение в App Store фейковое. Мы уже отправили запрос на его блокировку. Мы просим наших клиентов быть бдительными и не скачивать его», – говорится в сообщении.