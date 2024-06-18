Сбербанк предупредил о фейковом приложении в App Store
«Сбер» предупредил о фейковом приложении банка в магазине приложений App Store, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу.
Мошенники зарегистрировали на платформе приложение под названием «Сбер: Новый доступ в Сбол». «Это приложение в App Store фейковое. Мы уже отправили запрос на его блокировку. Мы просим наших клиентов быть бдительными и не скачивать его», – говорится в сообщении.
В банке рекомендовали проверять актуальную информацию о своих приложениях на сайте организации или в официальных каналах «Сбера».
Утром 18 июня в представительстве банка сообщили о появлении нового приложения Сбербанка в App Store – «Умный Онлайн» (Smart Online). Сервис вышел под видом образовательного приложения о финансах. Приложение все еще доступно в App Store.
Банк регулярно загружает свои приложения в App Store и Google Play, несмотря на санкции США и ЕС. Клиентам доступны ранее скачанные сервисы и web-версия мобильного банка.