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Сбербанк предупредил о фейковом приложении в App Store

Ведомости

«Сбер» предупредил о фейковом приложении банка в магазине приложений App Store, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу. 

Мошенники зарегистрировали на платформе приложение под названием «Сбер: Новый доступ в Сбол». «Это приложение в App Store фейковое. Мы уже отправили запрос на его блокировку. Мы просим наших клиентов быть бдительными и не скачивать его», – говорится в сообщении.

В банке рекомендовали проверять актуальную информацию о своих приложениях на сайте организации или в официальных каналах «Сбера».

Утром 18 июня в представительстве банка сообщили о появлении нового приложения Сбербанка в App Store – «Умный Онлайн» (Smart Online). Сервис вышел под видом образовательного приложения о финансах. Приложение все еще доступно в App Store.

Банк регулярно загружает свои приложения в App Store и Google Play, несмотря на санкции США и ЕС. Клиентам доступны ранее скачанные сервисы и web-версия мобильного банка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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