В App Store появилось новое приложение «Сбера»
В магазине приложений App Store появилось новое приложение Сбербанка – «Умный Онлайн». Об этом сообщается в Telegram-канале банка.
Сервис вышел под видом образовательного приложения о финансах. На момент написания новости у корреспондента «Ведомостей» получилось скачать сервис и выполнить вход.
В «Сбере» напомнили, что всегда сообщают о появлении доступных для скачивания приложений, и призвали не попадаться на фейки.
Сбербанк находится под санкциями США и ЕС. Приложение банка удалено из App Store и Google Play. При этом клиентам доступны ранее скачанные сервисы и web-версия мобильного банка. Также «Сбер» периодически загружает в App Store обновленные версии приложения и сообщает об этом официально.
15 апреля этого года в App Store под видом мобильного приложения Сбербанка появился фейковый сервис «Сбер: Онлайн Банк». Мошенники использовали узнаваемые цвета и логотип банка.