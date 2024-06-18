В App Store появилось новое приложение «Сбера»

Сбербанк находится под санкциями США и ЕС. Приложение банка удалено из App Store и Google Play. При этом клиентам доступны ранее скачанные сервисы и web-версия мобильного банка. Также «Сбер» периодически загружает в App Store обновленные версии приложения и сообщает об этом официально.