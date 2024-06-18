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В App Store появилось новое приложение «Сбера»

Ведомости

В магазине приложений App Store появилось новое приложение Сбербанка – «Умный Онлайн». Об этом сообщается в Telegram-канале банка.

Сервис вышел под видом образовательного приложения о финансах. На момент написания новости у корреспондента «Ведомостей» получилось скачать сервис и выполнить вход.

В «Сбере» напомнили, что всегда сообщают о появлении доступных для скачивания приложений, и призвали не попадаться на фейки.

Сбербанк находится под санкциями США и ЕС. Приложение банка удалено из App Store и Google Play. При этом клиентам доступны ранее скачанные сервисы и web-версия мобильного банка. Также «Сбер» периодически загружает в App Store обновленные версии приложения и сообщает об этом официально.

15 апреля этого года в App Store под видом мобильного приложения Сбербанка появился фейковый сервис «Сбер: Онлайн Банк». Мошенники использовали узнаваемые цвета и логотип банка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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