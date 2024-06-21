ФАС признала ненадлежащей рекламу двух финансовых услуг «Альфа-банка»

18 июня ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-банка» по признакам нарушений в рекламе дебетовой карты. На рекламу карты, которая транслировалась в эфире телеканалов «Первый», «ТНТ», «Пятница» и радиостанции «Русское радио», пожаловались зрители. В рекламе содержались утверждения о том, что «Альфа-банк» первым в России отменил все комиссии за переводы и платежи. При этом информация об ограничении таких условий также размещалась в поясняющей сноске в течение короткого времени мелким шрифтом, недоступным для восприятия.