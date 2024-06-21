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ФАС признала ненадлежащей рекламу двух финансовых услуг «Альфа-банка»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу двух финансовых услуг АО «Альфа-банк». Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

В одной рекламе крупным шрифтом указывалась информация об отмене комиссии за эквайринг. Реклама другой финансовой услуги содержала некорректные утверждения: «Отменили все комиссии за переводы для бизнеса. Бесплатно откройте счет для бизнеса в «Альфа-Банке»». При этом информация об ограничениях сообщалась быстро и трудным для восприятия способом.

«Потребители получали неполную информацию о финансовых услугах, определяющих их стоимость. ФАС признала обе рекламы ненадлежащими и выдала банку два предписания», – добавили в ведомстве.

18 июня ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-банка» по признакам нарушений в рекламе дебетовой карты. На рекламу карты, которая транслировалась в эфире телеканалов «Первый», «ТНТ», «Пятница» и радиостанции «Русское радио», пожаловались зрители. В рекламе содержались утверждения о том, что «Альфа-банк» первым в России отменил все комиссии за переводы и платежи. При этом информация об ограничении таких условий также размещалась в поясняющей сноске в течение короткого времени мелким шрифтом, недоступным для восприятия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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