ФАС признала ненадлежащей рекламу двух финансовых услуг «Альфа-банка»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ненадлежащей рекламу двух финансовых услуг АО «Альфа-банк». Об этом сообщила пресс-служба ФАС.
В одной рекламе крупным шрифтом указывалась информация об отмене комиссии за эквайринг. Реклама другой финансовой услуги содержала некорректные утверждения: «Отменили все комиссии за переводы для бизнеса. Бесплатно откройте счет для бизнеса в «Альфа-Банке»». При этом информация об ограничениях сообщалась быстро и трудным для восприятия способом.
«Потребители получали неполную информацию о финансовых услугах, определяющих их стоимость. ФАС признала обе рекламы ненадлежащими и выдала банку два предписания», – добавили в ведомстве.
18 июня ФАС возбудила дело в отношении «Альфа-банка» по признакам нарушений в рекламе дебетовой карты. На рекламу карты, которая транслировалась в эфире телеканалов «Первый», «ТНТ», «Пятница» и радиостанции «Русское радио», пожаловались зрители. В рекламе содержались утверждения о том, что «Альфа-банк» первым в России отменил все комиссии за переводы и платежи. При этом информация об ограничении таких условий также размещалась в поясняющей сноске в течение короткого времени мелким шрифтом, недоступным для восприятия.