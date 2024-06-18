ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за рекламы дебетовой карты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушений в рекламе дебетовой карты. Об этом сообщили в ведомстве.
В ФАС рассказали, что на рекламу карты, которая транслировалась в эфире телеканалов «Первый», «ТНТ», «Пятница» и радиостанции «Русское радио», пожаловались граждане.
«В рекламе содержались следующие утверждения: «Альфа-банк первым в России отменил все комиссии за переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту». При этом информация об ограничении таких условий размещалась в поясняющей сноске в течение короткого времени мелким шрифтом, недоступным для восприятия», – уточнили в ФАС.
Служба возбудила дело по признакам нарушения ч. 7 ст. 5 закона «О рекламе», которая запрещает рекламу товара, в которой отсутствует часть существенной информации о нем, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители. В случае установления вины организации грозит штраф.
В мае ФАС также возбудила дело против Альфа-банка о нарушении законодательства из-за ненадлежащей рекламы вклада. В частности, некорректным служба посчитала утверждение организации о том, что «лучшая ставка в стране в Альфа-банке». В рекламе сообщалось о ставке в размере 16% годовых, но данные о влияющих на получение дохода условиях – сумме и сроке вклада – отсутствовали.