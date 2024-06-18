ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за рекламы дебетовой карты

В мае ФАС также возбудила дело против Альфа-банка о нарушении законодательства из-за ненадлежащей рекламы вклада. В частности, некорректным служба посчитала утверждение организации о том, что «лучшая ставка в стране в Альфа-банке». В рекламе сообщалось о ставке в размере 16% годовых, но данные о влияющих на получение дохода условиях – сумме и сроке вклада – отсутствовали.