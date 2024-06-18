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ФАС возбудила дело против Альфа-банка из-за рекламы дебетовой карты

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушений в рекламе дебетовой карты. Об этом сообщили в ведомстве.

В ФАС рассказали, что на рекламу карты, которая транслировалась в эфире телеканалов «Первый», «ТНТ», «Пятница» и радиостанции «Русское радио», пожаловались граждане.

«В рекламе содержались следующие утверждения: «Альфа-банк первым в России отменил все комиссии за переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту». При этом информация об ограничении таких условий размещалась в поясняющей сноске в течение короткого времени мелким шрифтом, недоступным для восприятия», – уточнили в ФАС.

Служба возбудила дело по признакам нарушения ч. 7 ст. 5 закона «О рекламе», которая запрещает рекламу товара, в которой отсутствует часть существенной информации о нем, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители. В случае установления вины организации грозит штраф.

В мае ФАС также возбудила дело против Альфа-банка о нарушении законодательства из-за ненадлежащей рекламы вклада. В частности, некорректным служба посчитала утверждение организации о том, что «лучшая ставка в стране в Альфа-банке». В рекламе сообщалось о ставке в размере 16% годовых, но данные о влияющих на получение дохода условиях – сумме и сроке вклада – отсутствовали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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