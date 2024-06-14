ФАС оштрафовала «Яндекс» за рекламу услуг по написанию дипломных работ

В данном случае к ответственности привлечен рекламораспространитель, отмечает адвокат и соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов. Поскольку в ст. 14.3. КоАП указано, что к ответственности за нарушение законодательства о рекламе можно привлечь рекламодателя, рекламопроизводителя или рекламораспространителя, ФАС обладает свободой действий в этом вопросе, поясняет эксперт: «Проще и эффективнее работать с распространителями рекламы, так как нарушение закона у них очевидно и просто фиксируется».