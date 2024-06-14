ФАС оштрафовала «Яндекс» за рекламу услуг по написанию дипломных работ

ФАС оштрафовала «Яндекс» за рекламу услуг по написанию дипломных работПерспективы оспорить решение ведомства в суде у компании крайне низки, считают юристы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала «Яндекс» за распространение ненадлежащей рекламы услуг по написанию выпускных работ, сообщает пресс-служба ведомства.
В службу поступило заявление с жалобой на рекламу организации «Work 5», предоставляющей услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ. Реклама распространялась в поисковой системе «Яндекса».
«Размещение рекламы услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено законом», – говорится в сообщении.
14 февраля ФАС России возбудила дело по п. 10 ст. 7 закона «О рекламе» (о рекламе услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ) против «Work 5» и «Яндекса» за распространение ненадлежащей рекламы услуг по написанию выпускных работ.
В данном случае к ответственности привлечен рекламораспространитель, отмечает адвокат и соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов. Поскольку в ст. 14.3. КоАП указано, что к ответственности за нарушение законодательства о рекламе можно привлечь рекламодателя, рекламопроизводителя или рекламораспространителя, ФАС обладает свободой действий в этом вопросе, поясняет эксперт: «Проще и эффективнее работать с распространителями рекламы, так как нарушение закона у них очевидно и просто фиксируется».
«Яндекс», согласно ч. 1. ст. 14.3 КоАП, могли оштрафовать на сумму от 100 до 500 000 руб., знает адвокат коллегии «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» Максим Музыка. Перспективы оспорить в суде решение ФАС и выписанный ею штраф крайне низки, считает он: «Вменяемое «Яндексу» правонарушение (реклама услуг по написанию ВКР и т. д.) носит объективный характер, четко и недвусмысленно запрещено законодательством».