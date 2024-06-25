Песков: оставшиеся в России западные банки имеют большое значение для страны
Западные банки, продолжающие работу в РФ, имеют большое значение – они выполняют важные функции по переводу средств в интересах как зарубежных, так и российских клиентов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что в России продолжает работать «очень много бизнеса» с многомиллиардными инвестициями.
«Большинство компаний не ушли, а продолжают работать на этом рынке. Поэтому они используют эти банковские услуги. Если они прекратятся, то будет нанесен ущерб этим компаниям, так же как и нашим компаниям», – пояснил представитель Кремля.
7 июня председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российский регулятор не принимает никаких мер, которые ограничивали бы деятельность местных банков с иностранным капиталом. Они и так находятся под большим давлением, отметила она. Среди системно значимых банков у двух – Райффайзенбанка и «Юникредит банка» – материнские компании находятся в Австрии и Италии соответственно.
7 июня представитель российского Райффайзенбанка сообщил «Ведомостям», что кредитная организация вынуждена снизить объемы кредитования, чтобы выполнить предписание Европейского центрального банка (ЕЦБ) в адрес австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) по сокращению кредитного портфеля в России на 65% к 2026 г.
«Дочка» итальянской группы UniCredit «Юникредит банк» также находится под пристальным наблюдением европейского регулятора. 19 апреля Reuters со ссылкой на два ознакомленных с ситуацией источника сообщило, что ЕЦБ готов потребовать от итальянского банка UniCredit сократить бизнес в России.