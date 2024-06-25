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Песков: оставшиеся в России западные банки имеют большое значение для страны

Ведомости

Западные банки, продолжающие работу в РФ, имеют большое значение – они выполняют важные функции по переводу средств в интересах как зарубежных, так и российских клиентов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что в России продолжает работать «очень много бизнеса» с многомиллиардными инвестициями.

«Большинство компаний не ушли, а продолжают работать на этом рынке. Поэтому они используют эти банковские услуги. Если они прекратятся, то будет нанесен ущерб этим компаниям, так же как и нашим компаниям», – пояснил представитель Кремля.

7 июня председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что российский регулятор не принимает никаких мер, которые ограничивали бы деятельность местных банков с иностранным капиталом. Они и так находятся под большим давлением, отметила она. Среди системно значимых банков у двух – Райффайзенбанка и «Юникредит банка» – материнские компании находятся в Австрии и Италии соответственно.

7 июня представитель российского Райффайзенбанка сообщил «Ведомостям», что кредитная организация вынуждена снизить объемы кредитования, чтобы выполнить предписание Европейского центрального банка (ЕЦБ) в адрес австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) по сокращению кредитного портфеля в России на 65% к 2026 г.

«Дочка» итальянской группы UniCredit «Юникредит банк» также находится под пристальным наблюдением европейского регулятора. 19 апреля Reuters со ссылкой на два ознакомленных с ситуацией источника сообщило, что ЕЦБ готов потребовать от итальянского банка UniCredit сократить бизнес в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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