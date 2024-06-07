Набиуллина прокомментировала сокращение бизнеса «дочками» иностранных банков

Набиуллина прокомментировала сокращение бизнеса «дочками» иностранных банковОни находятся под большим давлением западных регуляторов, признала она
Российский регулятор не принимает никаких мер, которые ограничивали бы деятельность местных банков с иностранным капиталом, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает корреспондент «Ведомостей». Они и так находятся под большим давлением, отметила она. Среди системно значимых банков у двух – Райффайзенбанка и «Юникредит банка» – материнские компании находятся в Австрии и Италии соответственно.
7 июня представитель российского Райффайзенбанка сообщил «Ведомостям», что кредитная организация вынуждена снизить объемы кредитования, чтобы выполнить предписание Европейского центрального банка (ЕЦБ) в адрес австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) по сокращению кредитного портфеля в России на 65% к 2026 г.
На практике это значит, что в ближайшие месяцы кредитная политика ужесточится и процент одобрений существенно снизится, пояснил представитель банка. Он уточнил, что речи о полной остановке кредитования нет. «Мы делаем все, что зависит от нас, чтобы сохранить доступность этого финансового продукта для наших клиентов», – отметил представитель банка.
Представитель Райффайзенбанка также напомнил, что кредитная организация еще в 2022 г. начала переход к модели бизнеса capital-light, она предусматривает снижение влияния капиталоемких продуктов, таких как кредитование, на финансовый результат. Целевыми в новой модели являются некредитные продукты и высокотехнологичные сервисы, заявил он: «Эффективная бизнес-модель, способная быстро и своевременно адаптироваться к внешним факторам, – ключевой элемент нашей стратегии на протяжении многих лет, что отражается в стабильно высоких финансовых результатах и рекордных показателях достаточности капитала».
С начала российской спецоперации на Украине RBI заявил о планах сократить присутствие в России. В марте 2023 г. на фоне давления европейского и американского регуляторов группа сообщила о проработке двух сценариев сворачивания бизнеса – продажу «дочки» или же вывод актива из состава группы.
В апреле 2024 г. ЕЦБ направил RBI требование ускорить процесс сворачивания бизнеса в России. В начале мая генеральный директор группы Йохан Штробль говорил, что сокращение начнется в III квартале этого года, а пока в группе составляют план и оценивают, какой эффект это окажет на результаты RBI за год. 15 мая Reuters со ссылкой на источник писал, что минюст США направил RBI предупреждение о возможном ограничении доступа банковской группы к долларовой системе из-за сделок с Россией. В конце мая Райффайзенбанк объявил, что с 10 июня прекратит проведение исходящих денежных переводов в долларах США.
Тогда же банк сообщил, что с 1 июня не будет открывать новые накопительные счета по тарифам «На ежедневный остаток», «К подписке» и «Ключевой», но счета, открытые до 1 июня, сохранятся. Но такое решение в самой кредитной организации объяснили изменением рыночных условий и снижением спроса со стороны клиентов на этот вид продукта.
По итогам I квартала 2024 г. Райффайзенбанк получил чистую прибыль в размере 326 млн евро (около 32,4 млрд руб.), что на 8% меньше по сравнению с прошлым годом. Чистый процентный доход банка сократился на 2% и составил 368 млн евро (36,6 млрд руб.), чистый комиссионный – упал почти в 2,5 раза, до 208 млн евро (20,7 млрд руб.) из-за ограничения валютных операций банком. Банк при этом более чем в 10 раз сократил расходы на резервы – до 22 млн евро (2,19 млрд руб.). Кредитный портфель за квартал сократился на 3%, до 5,8 млрд евро (577,3 млрд руб.) из-за охлаждения рынка розничного кредитования.
Вся группа RBI получила за этот же период чистую прибыль в размере 644 млн евро (64 млрд руб.). Таким образом, почти половина всего заработка австрийской группы приходится на российскую «дочку».
«Дочка» итальянской группы UniCredit «Юникредит банк» также находится под пристальным наблюдением европейского регулятора. 19 апреля Reuters со ссылкой на два ознакомленных с ситуацией источника сообщило, что ЕЦБ готов потребовать от итальянского банка UniCredit сократить бизнес в России. В самой группе отказались говорить, получили ли они предписание европейского регулятора.
В конце апреля «Юникредит банк» предупредил клиентов – юридических лиц об увеличении на стороне зарубежных банков-корреспондентов сроков международных переводов и их возможном возврате без исполнения. Помимо этого существует риск возврата денежных средств иностранным банком-корреспондентом без исполнения, говорилось в сообщении банка.
7 мая финансовый директор группы Стефано Порро заявил, что UniCredit намерен практически полностью устранить свои трансграничные риски на Россию к концу 2025 г. По его словам, с марта 2022 г. этот показатель уже снизился на 91%, или 5,6 млрд евро (577 млрд руб.). Порро тогда также отмечал, что UniCredit контролирует объемы бизнеса в России, защищается от санкций и соблюдает все требования.
В I квартале 2024 г. чистая прибыль «дочки» UniCredit в России составила 213 млн евро (21,2 млрд руб.), что составляет 8,3% чистой прибыли группы. Чистый процентный доход «Юникредит банка» снизился на 5,9% до 200 млн евро (19,9 млрд руб.), а чистый комиссионный доход – на 4,7% до 44 млн евро (4,4 млрд руб.). При этом кредитный портфель российского бизнеса сократился почти вдвое – до 2,9 млрд евро (288,6 млрд руб.).