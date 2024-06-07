Набиуллина прокомментировала сокращение бизнеса «дочками» иностранных банков

В апреле 2024 г. ЕЦБ направил RBI требование ускорить процесс сворачивания бизнеса в России. В начале мая генеральный директор группы Йохан Штробль говорил, что сокращение начнется в III квартале этого года, а пока в группе составляют план и оценивают, какой эффект это окажет на результаты RBI за год. 15 мая Reuters со ссылкой на источник писал, что минюст США направил RBI предупреждение о возможном ограничении доступа банковской группы к долларовой системе из-за сделок с Россией. В конце мая Райффайзенбанк объявил, что с 10 июня прекратит проведение исходящих денежных переводов в долларах США.