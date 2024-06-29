Посол сообщил о работе над использованием карт российских банков в Танзании
С увеличением числа российских туристов вырастет необходимость обеспечить их возможностью безналичной оплаты в Танзании. Россия и Танзания работают над обеспечением такой возможности, рассказал посол РФ в стране Андрей Аветисян в интервью ТАСС.
«Работаем над тем, чтобы у наших туристов появилась возможность расплачиваться российскими картами во время отдыха в Танзании», – уточнил дипломат.
По его словам, власти Танзании позитивно настроены в отношении развития двусторонних торгово-экономических связей с Россией и согласны, что налаживание межбанковского взаимодействия между странами поспособствует расширению сотрудничества.
19 июня правительства России и Объединенной Республики Танзании подписали соглашение о воздушном сообщении.
Подписи под документом поставили заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин и посол Танзании в России Фредрик Ибрахим Кибута. Национальные законодательства будут взаимно применяться в отношении перевозчиков, стороны будут сотрудничать в области обеспечения безопасности полетов и согласно стандартам ИКАО.
12 июня на пленарной сессии туристического форума «Путешествуй!» Потешкин сообщил, что Минтранс планирует запустить прямые рейсы с Танзанией, а также Кувейтом, Саудовской Аравией и Индонезией до конца 2024 г. Всего же в Россию выполняют полеты 54 перевозчика из 30 стран мира.