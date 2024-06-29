Посол сообщил о работе над использованием карт российских банков в Танзании

12 июня на пленарной сессии туристического форума «Путешествуй!» Потешкин сообщил, что Минтранс планирует запустить прямые рейсы с Танзанией, а также Кувейтом, Саудовской Аравией и Индонезией до конца 2024 г. Всего же в Россию выполняют полеты 54 перевозчика из 30 стран мира.