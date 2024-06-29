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Посол сообщил о работе над использованием карт российских банков в Танзании

Ведомости

С увеличением числа российских туристов вырастет необходимость обеспечить их возможностью безналичной оплаты в Танзании. Россия и Танзания работают над обеспечением такой возможности, рассказал посол РФ в стране Андрей Аветисян в интервью ТАСС.

«Работаем над тем, чтобы у наших туристов появилась возможность расплачиваться российскими картами во время отдыха в Танзании», – уточнил дипломат.

По его словам, власти Танзании позитивно настроены в отношении развития двусторонних торгово-экономических связей с Россией и согласны, что налаживание межбанковского взаимодействия между странами поспособствует расширению сотрудничества.

19 июня правительства России и Объединенной Республики Танзании подписали соглашение о воздушном сообщении.

Подписи под документом поставили заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин и посол Танзании в России Фредрик Ибрахим Кибута. Национальные законодательства будут взаимно применяться в отношении перевозчиков, стороны будут сотрудничать в области обеспечения безопасности полетов и согласно стандартам ИКАО.

12 июня на пленарной сессии туристического форума «Путешествуй!» Потешкин сообщил, что Минтранс планирует запустить прямые рейсы с Танзанией, а также Кувейтом, Саудовской Аравией и Индонезией до конца 2024 г. Всего же в Россию выполняют полеты 54 перевозчика из 30 стран мира.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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