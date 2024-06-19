Россия подписала соглашение о воздушном сообщении с Танзанией

Интерес к Африке со стороны российских туристов в последние годы растет: в 2023 г. их количество увеличилось на 30%, лидирующим направлением стала ЮАР. По статистике туроператоров, в прошлом году востребованными странами были Кения, Танзания, Зимбабве, Мозамбик, Намибия и Мадагаскар. При этом в одной поездке туристы стараются комбинировать несколько стран, а средняя продолжительность тура составляет 10 дней.