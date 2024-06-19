Россия подписала соглашение о воздушном сообщении с Танзанией
Правительства России и Объединенной Республики Танзании подписали соглашение о воздушном сообщении. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ.
Подписи под документом поставили заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин и посол Танзании в России Фредрик Ибрахим Кибута. Национальные законодательства будут взаимно применяться в отношении перевозчиков, стороны будут сотрудничать в области обеспечения безопасности полетов и согласно стандартам ИКАО.
«В соглашении зафиксированы принципы эксплуатации договорных линий, положения о взимании аэропортовых сборов, таможенных пошлин при перемещении товаров, регулировании тарифов назначенных перевозчиков», – добавили в ведомстве.
12 июня на пленарной сессии туристического форума «Путешествуй!» Потешкин заявил, что Минтранс планирует запустить прямые рейсы с Танзанией, а также Кувейтом, Саудовской Аравией и Индонезией до конца 2024 г. Всего же в Россию выполняют полеты 54 перевозчика из 30 стран мира.
Интерес к Африке со стороны российских туристов в последние годы растет: в 2023 г. их количество увеличилось на 30%, лидирующим направлением стала ЮАР. По статистике туроператоров, в прошлом году востребованными странами были Кения, Танзания, Зимбабве, Мозамбик, Намибия и Мадагаскар. При этом в одной поездке туристы стараются комбинировать несколько стран, а средняя продолжительность тура составляет 10 дней.