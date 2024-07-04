«Коммерсантъ»: майнеры расширяют свою деятельность в Эфиопии
Майнеры со всего мира расширяют свою деятельность в Эфиопии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные майнинговых компаний.
Издание обратило внимание, что российская майнинговая компания BitCluster открыла свой дата-центр в Эфиопии. Крупнейшая российская компания в этой области BitRiver пока не переместилась в Африку, но держит контакт с партнерами из Эфиопии и отслеживает ситуацию. Газета со ссылкой на CEO Ubit Тимофея Григоренко отмечает, что в стране есть мощности одного из российских инвесторов компании.
По данным BitRiver, Эфиопия входит в пятерку лидеров по вычислительным мощностям для майнинга – они составляют 400–420 МВт. Издание отмечает, что по большей части электричество в стране производят гидроэлектростанции (ГЭС), мощность которых в сумме составляет около 4,2 ГВт. В Эфиопии также строят другую ГЭС «Хыдасе». Предполагается, что ее мощность составит 5,15 ГВт.
Газета обратила внимание, что активно осваивать Эфиопию начали компании из Китая. Сейчас он занимает 90% майнинг-индустрии страны. КНР инвестирует через компании Гонконга – вложения в майнинговые фермы оцениваются в несколько миллиардов долларов. Китайская компания Uminers также начала строить новый центр обработки данных в Эфиопии. Она планирует ввести в эксплуатацию мощность 100 МВт.
В апреле в Госдуму повторно внесли законопроект о регулировании майнинга. Согласно инициативе, майнить смогут только включенные в специальный реестр российские юридические лица и индивидуальные предприниматели. При этом физлица, не превышающие установленные правительством РФ лимиты энергопотребления, смогут майнить без включения в реестр.
В мае стало известно, что рынок майнинга криптовалют в России может увеличиться на 20-40% в этом году. При этом в 2023 г. он увеличился вдвое. Россия сохранила второе место в мире по майнингу криптовалют, которое занимает с 2022 г.