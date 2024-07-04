«Коммерсантъ»: майнеры расширяют свою деятельность в Эфиопии

Издание обратило внимание, что российская майнинговая компания BitCluster открыла свой дата-центр в Эфиопии. Крупнейшая российская компания в этой области BitRiver пока не переместилась в Африку, но держит контакт с партнерами из Эфиопии и отслеживает ситуацию. Газета со ссылкой на CEO Ubit Тимофея Григоренко отмечает, что в стране есть мощности одного из российских инвесторов компании.