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«Коммерсантъ»: майнеры расширяют свою деятельность в Эфиопии

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Майнеры со всего мира расширяют свою деятельность в Эфиопии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные майнинговых компаний.

Издание обратило внимание, что российская майнинговая компания BitCluster открыла свой дата-центр в Эфиопии. Крупнейшая российская компания в этой области BitRiver пока не переместилась в Африку, но держит контакт с партнерами из Эфиопии и отслеживает ситуацию. Газета со ссылкой на CEO Ubit Тимофея Григоренко отмечает, что в стране есть мощности одного из российских инвесторов компании.

По данным BitRiver, Эфиопия входит в пятерку лидеров по вычислительным мощностям для майнинга – они составляют 400–420 МВт. Издание отмечает, что по большей части электричество в стране производят гидроэлектростанции (ГЭС), мощность которых в сумме составляет около 4,2 ГВт. В Эфиопии также строят другую ГЭС «Хыдасе». Предполагается, что ее мощность составит 5,15 ГВт.

Газета обратила внимание, что активно осваивать Эфиопию начали компании из Китая. Сейчас он занимает 90% майнинг-индустрии страны. КНР инвестирует через компании Гонконга – вложения в майнинговые фермы оцениваются в несколько миллиардов долларов. Китайская компания Uminers также начала строить новый центр обработки данных в Эфиопии. Она планирует ввести в эксплуатацию мощность 100 МВт.

В апреле в Госдуму повторно внесли законопроект о регулировании майнинга. Согласно инициативе, майнить смогут только включенные в специальный реестр российские юридические лица и индивидуальные предприниматели. При этом физлица, не превышающие установленные правительством РФ лимиты энергопотребления, смогут майнить без включения в реестр.

В мае стало известно, что рынок майнинга криптовалют в России может увеличиться на 20-40% в этом году. При этом в 2023 г. он увеличился вдвое. Россия сохранила второе место в мире по майнингу криптовалют, которое занимает с 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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