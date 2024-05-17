Рынок майнинга криптовалют в России может вырасти на 40% в этом году
В России рынок майнинга криптовалют может увеличиться на 20-40% в 2024 г. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на директора Ассоциации промышленного майнинга Сергея Безделова.
В 2023 г. рынок майнинга в стране увеличился вдвое. Майнеры добыли тогда около 54 000 биткойнов на сумму $3,5 млрд. Россия сохранила второе место в мире по майнингу криптовалют, которое занимает с 2022 г. На первом месте находятся США, где майнеры в 2023 г. добыли 143 000 биткойнов ($9,4 млрд).
Отмечается, что добыча криптовалюты популярна в России из-за дешевой электроэнергии и подходящего климата. В стране также находится много производственных площадок, которые можно легко переориентировать на майнинг биткойна.
В апреле в Госдуму повторно внесли законопроект о регулировании майнинга. Согласно инициативе, майнить смогут только включенные в специальный реестр российские юридические лица и индивидуальные предприниматели. При этом физлица, не превышающие установленные правительством РФ лимиты энергопотребления, смогут майнить без включения в реестр.
Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин отметил, что оборот криптовалют не будет запрещаться в России. Под запрет попадает организация оборота, то есть создание бирж и обменников вне зоны действия экспериментального правового режима. На этом условии настаивает «ряд акторов» из-за того, что возникновение легальной криптовалютной инфраструктуры в РФ «упирается в геополитические реалии».