Рынок майнинга криптовалют в России может вырасти на 40% в этом году

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин отметил, что оборот криптовалют не будет запрещаться в России. Под запрет попадает организация оборота, то есть создание бирж и обменников вне зоны действия экспериментального правового режима. На этом условии настаивает «ряд акторов» из-за того, что возникновение легальной криптовалютной инфраструктуры в РФ «упирается в геополитические реалии».