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Рынок майнинга криптовалют в России может вырасти на 40% в этом году

Ведомости

В России рынок майнинга криптовалют может увеличиться на 20-40% в 2024 г. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на директора Ассоциации промышленного майнинга Сергея Безделова.

В 2023 г. рынок майнинга в стране увеличился вдвое. Майнеры добыли тогда около 54 000 биткойнов на сумму $3,5 млрд. Россия сохранила второе место в мире по майнингу криптовалют, которое занимает с 2022 г. На первом месте находятся США, где майнеры в 2023 г. добыли 143 000 биткойнов ($9,4 млрд).

Отмечается, что добыча криптовалюты популярна в России из-за дешевой электроэнергии и подходящего климата. В стране также находится много производственных площадок, которые можно легко переориентировать на майнинг биткойна.

В апреле в Госдуму повторно внесли законопроект о регулировании майнинга. Согласно инициативе, майнить смогут только включенные в специальный реестр российские юридические лица и индивидуальные предприниматели. При этом физлица, не превышающие установленные правительством РФ лимиты энергопотребления, смогут майнить без включения в реестр.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин отметил, что оборот криптовалют не будет запрещаться в России. Под запрет попадает организация оборота, то есть создание бирж и обменников вне зоны действия экспериментального правового режима. На этом условии настаивает «ряд акторов» из-за того, что возникновение легальной криптовалютной инфраструктуры в РФ «упирается в геополитические реалии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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