Горелкин: оборот криптовалют не будет запрещаться в России
Оборот криптовалют не будет запрещаться в России, пояснил зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в Telegram-канале.
«Конечно, оборот криптовалют запрещаться не будет. Под запрет попадает организация оборота, то есть, создание бирж и обменников вне зоны действия экспериментального правового режима», – написал он.
Он добавил, что на этом условии настаивает «ряд акторов», так как возникновение легальной российской криптовалютной инфраструктуры «упирается в геополитические реалии». Согласно Горелкину, в будущем данное ограничение может быть снято. Вместе с тем иностранные криптовалютные биржи и обменники не попадают под запрет, напомнил он.
26 апреля Горелкин сообщил, что законопроект о майнинге криптовалют будет повторно внесен в нижнюю палату парламента в течение дня. Согласно инициативе, майнить смогут только включенные в специально созданный реестр российские юридические лица и индивидуальные предприниматели. При этом физлица, не превышающие установленные правительством РФ лимиты энергопотребления, смогут майнить без включения в реестр.