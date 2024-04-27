Горелкин: оборот криптовалют не будет запрещаться в России

Он добавил, что на этом условии настаивает «ряд акторов», так как возникновение легальной российской криптовалютной инфраструктуры «упирается в геополитические реалии». Согласно Горелкину, в будущем данное ограничение может быть снято. Вместе с тем иностранные криптовалютные биржи и обменники не попадают под запрет, напомнил он.