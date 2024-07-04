Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Число успешных кибератак на финсектор снизилось на треть

Ведомости

За первые шесть месяцев текущего года число успешных кибератак на финансовый сектор снизилось на треть – до 74 случаев. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на оценку компании Positive Technologies.

Данные компании основаны на расследовании атак с внутренней экспертизой. Издание уточняет, что кибератаку можно назвать успешной в случае, если хакерам удалось проникнуть в информационную систему организации и реализовать угрозы.

Наибольшая доля успешных кибератак пришлась на социальную инженерию (64%). После нее на втором месте – использование вредоносного программного обеспечения (57%). По данным Positive Technologies, значения достигли максимума за последние два с половиной года. Атаки шли по разным направлениям, поэтому суммарные данные по их долям превышают 100%.

Стало меньше и кибератак с эксплуатацией уязвимостей или компрометацией цепочек поставок, которые были популярны в прошлом году. Показатели вернулись к уровню 2022 г. Издание отмечает, что сокращение может быть связано с импортозамещением. Другая причина снижения доли кибератак на финансовый сектор – повышение уровня безопасности.

В феврале «Ведомости» писали, что в прошлом году затраты компаний финансовой отрасли на обеспечение информационной безопасности выросли по сравнению с 2022 г. на 7%, достигнув 18 млрд руб. При этом затраты на инфобез в финсекторе составляют около 5–6% от бюджета на все информационные технологии.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных