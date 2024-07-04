Число успешных кибератак на финсектор снизилось на треть

В феврале «Ведомости» писали, что в прошлом году затраты компаний финансовой отрасли на обеспечение информационной безопасности выросли по сравнению с 2022 г. на 7%, достигнув 18 млрд руб. При этом затраты на инфобез в финсекторе составляют около 5–6% от бюджета на все информационные технологии.