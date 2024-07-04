Костин открыл первый офис ВТБ в Луганске
Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин открыл первый офис банка в Луганске, также в городе заработало еще одно отделение. Об этом сообщается на сайте кредитно-финансовой организации.
Новый офис будет обслуживать розничных клиентов и представителей малого и среднего бизнеса.
«Это еще один важный этап интеграционного процесса региона в экономику страны, развитие банковской инфраструктуры, формирование стабильного рынка рабочих мест и, главное, конкурентного финансового предложения для россиян, проживающих в ЛНР», – приводятся слова Костина.
В сообщении говорится, что до конца года банк начнет обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке.
В конце июня в ДНР и ЛНР также появились первые полноформатные офисы Сбербанка. Четыре отделения появились в Донецке, Луганске и Красном Луче. Кроме того, во всех четырех новых регионах РФ начали работу 42 партнерских и мобильных офиса банка.