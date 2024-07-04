Костин открыл первый офис ВТБ в Луганске

В конце июня в ДНР и ЛНР также появились первые полноформатные офисы Сбербанка. Четыре отделения появились в Донецке, Луганске и Красном Луче. Кроме того, во всех четырех новых регионах РФ начали работу 42 партнерских и мобильных офиса банка.