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Костин открыл первый офис ВТБ в Луганске

Ведомости

Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин открыл первый офис банка в Луганске, также в городе заработало еще одно отделение. Об этом сообщается на сайте кредитно-финансовой организации.

Новый офис будет обслуживать розничных клиентов и представителей малого и среднего бизнеса.

«Это еще один важный этап интеграционного процесса региона в экономику страны, развитие банковской инфраструктуры, формирование стабильного рынка рабочих мест и, главное, конкурентного финансового предложения для россиян, проживающих в ЛНР», – приводятся слова Костина.

В сообщении говорится, что до конца года банк начнет обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке.

В конце июня в ДНР и ЛНР также появились первые полноформатные офисы Сбербанка. Четыре отделения появились в Донецке, Луганске и Красном Луче. Кроме того, во всех четырех новых регионах РФ начали работу 42 партнерских и мобильных офиса банка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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