Граждане пытаются успеть оформить льготную ипотеку до ее окончания

Граждане пытаются успеть оформить льготную ипотеку до ее окончанияА крупные банки сворачивают программы досрочно
В преддверии сворачивания массовой программы льготной ипотеки под 8% с 1 июля граждане активно пытаются оформить кредиты: с 1 по 20 июня банки получили 120 010 заявок, что на 32,6% больше, чем за аналогичный период в мае, когда было подано 90 512 заявок, посчитали «Ведомости» на основе данных Дом.РФ. Для сравнения: год назад за две декады мая к банкам поступило 72 833 заявки, а за тот же период в июне – 79 686 заявок.
За период с 1 по 20 июня банки выдали 29 549 льготных кредитов на общую сумму около 126,8 млрд руб. За тот же срок в мае выданных кредитов было меньше на 55% по количеству и на 57% по объему – 19 018 ссуд на 80,65 млрд руб. Разница между количеством поданных заявок и выданных кредитов происходит из-за временного лага – в среднем до трех месяцев, которые даются заемщику на поиск нужного жилья и оформление документов купли-продажи.