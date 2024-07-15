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Qiwi планирует сменить название на NanduQ

Ведомости

Группа Qiwi планирует сменить название на NanduQ, акционеры обсудят это на общем собрании в конце лета. Об этом сообщается на сайте компании.

«На годовом общем собрании акционеров на утверждение акционеров будут вынесены следующие вопросы: <...> одобрить изменение наименования компании с QIWI PLC на NanduQ PLC», – говорится в сообщении.

Предложенное название напоминает наименование южноамериканского рода нелетающих птиц – нанду. Название Qiwi, как и логотип, происходит от бескрылой птицы киви.

Кроме того, акционеры обсудят предложения о повторном назначении Papakyriacou & Partners в качестве аудитора, об избрании совета директоров и об утверждении финансовой отчетности компании за 2023 финансовый год.

30 января Qiwi PLS сообщила о закрытии сделки по продаже российских активов и процесса реструктуризации бизнеса. Сумма сделки составила 23,75 млрд руб., включая дисконт за иностранное участие и повышенный уровень неопределенности в связи с ограничениями со стороны Банка России некоторых операций «Киви банка». 

Через месяц, 21 февраля, ЦБ объявил об отзыве лицензии у «Киви банка». Решение было связано с нарушениями федеральных законов и нормативных актов ЦБ в области банковской деятельности. По заявлению регулятора, «Киви банк» систематически нарушал законы, связанные с борьбой с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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