Qiwi планирует сменить название на NanduQ
Группа Qiwi планирует сменить название на NanduQ, акционеры обсудят это на общем собрании в конце лета. Об этом сообщается на сайте компании.
«На годовом общем собрании акционеров на утверждение акционеров будут вынесены следующие вопросы: <...> одобрить изменение наименования компании с QIWI PLC на NanduQ PLC», – говорится в сообщении.
Предложенное название напоминает наименование южноамериканского рода нелетающих птиц – нанду. Название Qiwi, как и логотип, происходит от бескрылой птицы киви.
Кроме того, акционеры обсудят предложения о повторном назначении Papakyriacou & Partners в качестве аудитора, об избрании совета директоров и об утверждении финансовой отчетности компании за 2023 финансовый год.
30 января Qiwi PLS сообщила о закрытии сделки по продаже российских активов и процесса реструктуризации бизнеса. Сумма сделки составила 23,75 млрд руб., включая дисконт за иностранное участие и повышенный уровень неопределенности в связи с ограничениями со стороны Банка России некоторых операций «Киви банка».
Через месяц, 21 февраля, ЦБ объявил об отзыве лицензии у «Киви банка». Решение было связано с нарушениями федеральных законов и нормативных актов ЦБ в области банковской деятельности. По заявлению регулятора, «Киви банк» систематически нарушал законы, связанные с борьбой с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма.