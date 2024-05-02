Суд отклонил иск АСВ об оспаривании продажи акций АО «Киви»АСВ планирует обжаловать решение суда
Арбитражный суд Москвы отклонил иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ), отказавшись признавать сделку о продаже акций АО «Киви» незаконной. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Среди ответчиков – Qiwi plc, которая владеет бывшими активами Qiwi за пределами России. Также упоминается гонконгская компания Fusion Factor Fintech Limited, через которую ее владелец и гендиректор Qiwi Андрей Протопопов выкупил российские активы компании в январе 2023 г.
Представитель ГК «АСВ» сообщил «Ведомостям», что организация планирует обжаловать решение Арбитражного суда в удовлетворении требований о признании договоров купли-продажи и залога акций АО «Киви» недействительными после изготовления судебного акта в полном объеме.
Ранее Арбитражный суд Москвы поддержал обращение АСВ с требованием обязать Qiwi plc предоставить агентству текст договора о купле-продаже акций АО «Киви». Агентство подало иск об аресте всех акций АО «Киви» 4 марта. АСВ также просило запретить органам управления АО «Киви» принимать решения о выплате дивидендов, распределении прибыли и убытков, выплате вознаграждения и предпринимать действия, направленные на вывод денежных средств из АО «Киви».
30 января Qiwi plc сообщила о закрытии сделки по продаже российских активов и процесса реструктуризации бизнеса. Сумма сделки составила 23,75 млрд руб., включая дисконт за иностранное участие и повышенный уровень неопределенности в связи с ограничениями со стороны Банка России на некоторые операции «Киви банка».
В российский контур группы входят «Киви банк», Qiwi Кошелек, Qiwi Business, система денежных переводов Contact, группа компаний ROWI, группа компаний Realweb, Flocktory, «Таксиагрегатор», IntellectMoney и ряд других проектов. Российские активы компании выкупил гендиректор Qiwi Андрей Протопопов через принадлежащую ему гонконгскую компанию Fusion Factor Fintech Limited.
21 февраля ЦБ РФ объявил об отзыве лицензии у «Киви банка». Решение было связано с нарушениями федеральных законов и нормативных актов ЦБ в области банковской деятельности. По заявлению регулятора, «Киви банк» систематически нарушал законы, связанные с борьбой с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма.