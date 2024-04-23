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Qiwi сосредоточится на развитии бизнеса в Казахстане

Ведомости

Qiwi после отзыва лицензии в России намерена сосредоточиться на развитии бизнеса платежных и финансовых услуг в Казахстане, сообщила компания.

«В результате сделки [по продаже российских активов] Qiwi сосредоточится на развитии своего бизнеса платежных и финансовых услуг в Казахстане (включая прием платежей через киоски, массовые выплаты, интернет-эквайринг, платежные шлюзы и цифровые кошельки), бизнеса по обработке платежей в растущем регионе ОАЭ», – указано в сообщении компании.

21 февраля ЦБ объявил об отзыве лицензии у «Киви банка». Решение было связано с нарушениями федеральных законов и нормативных актов ЦБ в области банковской деятельности. По заявлению регулятора, «Киви банк» систематически нарушал законы, связанные с борьбой с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма.

30 января Qiwi plc. сообщила о закрытии сделки по продаже российских активов и процесса реструктуризации бизнеса. Сумма сделки составила 23,75 млрд руб., включая дисконт за иностранное участие и повышенный уровень неопределенности в связи с ограничениями со стороны Банка России некоторых операций «Киви банка». 

В российский контур группы входят «Киви банк», Qiwi Кошелек, Qiwi Business, система денежных переводов Contact, группа компаний ROWI, группа компаний Realweb, Flocktory, «Таксиагрегатор», IntellectMoney и ряд других проектов. Российские активы компании выкупил гендиректор Qiwi Андрей Протопопов через принадлежащую ему гонконгскую компанию Fusion Factor Fintech Limited.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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