Qiwi сосредоточится на развитии бизнеса в Казахстане
«В результате сделки [по продаже российских активов] Qiwi сосредоточится на развитии своего бизнеса платежных и финансовых услуг в Казахстане (включая прием платежей через киоски, массовые выплаты, интернет-эквайринг, платежные шлюзы и цифровые кошельки), бизнеса по обработке платежей в растущем регионе ОАЭ», – указано в сообщении компании.
21 февраля ЦБ объявил об отзыве лицензии у «Киви банка». Решение было связано с нарушениями федеральных законов и нормативных актов ЦБ в области банковской деятельности. По заявлению регулятора, «Киви банк» систематически нарушал законы, связанные с борьбой с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма.
30 января Qiwi plc. сообщила о закрытии сделки по продаже российских активов и процесса реструктуризации бизнеса. Сумма сделки составила 23,75 млрд руб., включая дисконт за иностранное участие и повышенный уровень неопределенности в связи с ограничениями со стороны Банка России некоторых операций «Киви банка».
В российский контур группы входят «Киви банк», Qiwi Кошелек, Qiwi Business, система денежных переводов Contact, группа компаний ROWI, группа компаний Realweb, Flocktory, «Таксиагрегатор», IntellectMoney и ряд других проектов. Российские активы компании выкупил гендиректор Qiwi Андрей Протопопов через принадлежащую ему гонконгскую компанию Fusion Factor Fintech Limited.