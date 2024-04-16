АСВ намерен через суд получить от Qiwi договор купли-продажи акций АО «Киви»
Следующее заседание по делу назначено на 2 мая.
2 апреля Арбитражный суд Москвы не удовлетворил ходатайство временной администрации «Киви банка» в лице АСВ об аресте акций АО «Киви» в качестве обеспечительной меры.
Агентство подало иск об аресте всех акций АО «Киви» 4 марта. АСВ также просило запретить органам управления АО «Киви» принимать решения о выплате дивидендов, распределении прибыли и убытков, выплате вознаграждения и предпринимать действия, направленные на вывод денежных средств из АО «Киви».
21 февраля Банк России объявил об отзыве лицензии у «Киви банка». Решение было связано с нарушениями федеральных законов и нормативных актов ЦБ в области банковской деятельности. По заявлению регулятора, «Киви банк» систематически нарушал законы, связанные с борьбой с отмыванием доходов, полученных преступным путем, а также с финансированием терроризма. 1 марта первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин сообщил, что Центробанк не видит необходимости в санации лишившегося лицензии «Киви банка».
АСВ начало выплачивать страховое возмещение вкладчикам ликвидированного банка 29 февраля. Агентство оценило размер страховой ответственности после лишения «Киви банка» лицензии в 4,3 млрд руб. 15 марта в АСВ сообщили, что вкладчикам уже было выплачено 3,26 млрд руб. – 75% от суммы страховой ответственности.
22 марта ЦБ направил в Арбитражный суд заявление о принудительной ликвидации «Киви банка». Профицит средств в банке превышает 28 млрд руб., он может выполнить все обязательства перед клиентами, говорила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.