Выдача ипотеки выросла в июне на 44%
В июне российские банки выдали ипотечных кредитов на 788 млрд руб., что на 44% превышает майские показатели. Об этом говорится в отчете Банка России о развитии банковского сектора РФ в июне 2024 г.
В июне было выдано льготной ипотеки на 629 млрд руб. (+49% относительно мая), а рыночной – на 159 млрд руб. (+28%). Доля ипотечных кредитов с господдержкой в общем объеме выдач составила около 80%. Рост ипотечного портфеля банков достиг 3,1% (против 1,7% в мае).
В ЦБ связали рост ипотеки и выдач с завершением программы льготной ипотеки на новостройки со ставкой 8%, а также с опасениями заемщиков, что условия семейной ипотеки могут ужесточить. В результате выдача по первой программе выросла на 59%, до 210 млрд, по второй – на 81%, до 383 млрд руб.
С 1 июля в России перестала действовать льготная ипотека на новостройки со ставкой 8%. Семейную ипотеку под 6% продлили до 2030 г., но с изменением условий. Теперь ее могут получить семьи с детьми до шести лет. Максимальный размер кредита составит 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области, до 6 млн руб. – в остальных регионах России.
В России есть еще ряд программ с господдержкой: дальневосточная и арктическая ипотека (действует до конца 2030 г. со ставкой до 2%), IT-ипотека (до конца 2024 г. со ставкой до 5%), сельская ипотека (со ставкой до 3%) и др.