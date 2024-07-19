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Выдача ипотеки выросла в июне на 44%

Ведомости

В июне российские банки выдали ипотечных кредитов на 788 млрд руб., что на 44% превышает майские показатели. Об этом говорится в отчете Банка России о развитии банковского сектора РФ в июне 2024 г.

В июне было выдано льготной ипотеки на 629 млрд руб. (+49% относительно мая), а рыночной – на 159 млрд руб. (+28%). Доля ипотечных кредитов с господдержкой в общем объеме выдач составила около 80%. Рост ипотечного портфеля банков достиг 3,1% (против 1,7% в мае). 

В ЦБ связали рост ипотеки и выдач с завершением программы льготной ипотеки на новостройки со ставкой 8%, а также с опасениями заемщиков, что условия семейной ипотеки могут ужесточить. В результате выдача по первой программе выросла на 59%, до 210 млрд, по второй – на 81%, до 383 млрд руб.

С 1 июля в России перестала действовать льготная ипотека на новостройки со ставкой 8%. Семейную ипотеку под 6% продлили до 2030 г., но с изменением условий. Теперь ее могут получить семьи с детьми до шести лет. Максимальный размер кредита составит 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и области, до 6 млн руб. – в остальных регионах России. 

В России есть еще ряд программ с господдержкой: дальневосточная и арктическая ипотека (действует до конца 2030 г. со ставкой до 2%), IT-ипотека (до конца 2024 г. со ставкой до 5%), сельская ипотека (со ставкой до 3%) и др. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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