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Минфин предложил поднять ставку по арктической ипотеке до 8%

Ведомости

Минфин выступает за увеличение ставки по арктической ипотеке с 2% до 8%. Об этом сообщил «Известиям» заместитель министра финансов Иван Чебесков.

Действующую ставку в 2% он назвал чрезвычайно низкой. Как отметил Чебесков, такая ставка нужна скорее для запуска строительства, затем ее можно повышать. Он пояснил, что при введении госпрограмм цены на недвижимость тоже растут, в результате доступность жилья не улучшается.

По словам замминистра, ведомство поддерживает поэтапное повышение ставки, но конкретных решений по этому вопросу пока нет. В Минфине считают, что льготные программы в целом нужно сокращать и приводить их условия к более рыночным, подчеркнул Чебесков. Их доля в общей выдаче ипотечных кредитов должна снизиться до 25%.

В апреле 2024 г. Чебесков уже сообщал, что Минфин рассматривает повышение ставки на дальневосточную ипотеку.

Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в России в 2019 г. Основной целью является улучшение жилищных условий в Дальневосточном федеральном округе и развитие местного строительного рынка. В ноябре 2023 г. действие программы расширили на Арктическую зону. Льготная ипотека со ставкой 2% будет действовать до 2030 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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