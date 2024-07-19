Минфин предложил поднять ставку по арктической ипотеке до 8%
Минфин выступает за увеличение ставки по арктической ипотеке с 2% до 8%. Об этом сообщил «Известиям» заместитель министра финансов Иван Чебесков.
Действующую ставку в 2% он назвал чрезвычайно низкой. Как отметил Чебесков, такая ставка нужна скорее для запуска строительства, затем ее можно повышать. Он пояснил, что при введении госпрограмм цены на недвижимость тоже растут, в результате доступность жилья не улучшается.
По словам замминистра, ведомство поддерживает поэтапное повышение ставки, но конкретных решений по этому вопросу пока нет. В Минфине считают, что льготные программы в целом нужно сокращать и приводить их условия к более рыночным, подчеркнул Чебесков. Их доля в общей выдаче ипотечных кредитов должна снизиться до 25%.
В апреле 2024 г. Чебесков уже сообщал, что Минфин рассматривает повышение ставки на дальневосточную ипотеку.
Программа «Дальневосточная ипотека» была запущена в России в 2019 г. Основной целью является улучшение жилищных условий в Дальневосточном федеральном округе и развитие местного строительного рынка. В ноябре 2023 г. действие программы расширили на Арктическую зону. Льготная ипотека со ставкой 2% будет действовать до 2030 г.