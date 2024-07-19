Минфин предложил поднять ставку по арктической ипотеке до 8%

По словам замминистра, ведомство поддерживает поэтапное повышение ставки, но конкретных решений по этому вопросу пока нет. В Минфине считают, что льготные программы в целом нужно сокращать и приводить их условия к более рыночным, подчеркнул Чебесков. Их доля в общей выдаче ипотечных кредитов должна снизиться до 25%.