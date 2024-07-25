Дума одобрила в первом чтении проект об открытии филиалов иностранных банков в РФ

Дума одобрила в первом чтении проект об открытии филиалов иностранных банков в РФИностранный банк через свой филиал не сможет осуществлять большинство операций и сделок с физлицами
Госдума приняла в первом чтении законопроект, в котором определяется порядок регулирования деятельности филиалов иностранных банков в России. Документ опубликован в думской базе.
Согласно предложенному законопроекту, ч. 1 ст. 2 ФЗ «О банках и банковской деятельности» предлагается изложить в новом виде: «Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свои филиалы, а также представительства иностранных банков».
Иностранный банк, чтобы работать в России, должен иметь разрешение на банковскую деятельность в своей стране не менее трех лет и кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного ЦБ. Иностранный банк через свой филиал не сможет открывать и вести банковские счета юридических лиц, переводить денежные средства по поручению юридических лиц.
Регулированием деятельности филиалов иностранных банков займется, как ожидается, Банк России. На филиалы иностранных банков распространяются положения законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Филиал иностранного банка должен будет иметь полное наименование на русском языке, которое должно содержать собственно наименование филиала иностранного банка и слова «филиал банка», полное наименование иностранного банка в транслитерации и полное официальное наименование страны фактического места нахождения иностранного банка на русском языке. Русское наименование можно будет сокращать. Количество иностранцев среди работников филиала иностранного банка не должно превышать 50%.
Понятие «филиал иностранного банка» было исключено из профильных законов по указу президента РФ в марте 2013 г. Это означало фактический запрет на открытие филиалов иностранных банков в России. Это решение тогда объяснялось конкурентными преимуществами, которые в таком случае могли возникать у зарубежных финансовых организаций перед российскими: так, для иностранных филиалов не были обязательными нормативы по отчислению средств в фонды обязательного резервирования, они не должны были отчитываться перед ЦБ в российской и международной системах бухгалтерского учета.
Как подчеркивается в законопроекте, открыть филиал в РФ не сможет банк из недружественного государства либо находящийся на территории страны, где действует запрет на работу филиалов российских банков. У иностранного банка также должно быть право на осуществление банковских операций в течение не менее трех лет. Филиал иностранного банка не сможет привлекать средства физлиц и компаний во вклады, а также открывать вклады и счета в драгметаллах.
С инициативой о снятии запрета на открытие филиалов для банков из дружественных стран выступил ЦБ – «Ведомости» писали об этом в сентябре 2022 г. Опрошенные эксперты отмечали оправданность введения запрета, но признавали, что на фоне санкций филиалы банков из дружественных стран могли бы помочь в организации расчетов в национальных валютах по внешнеторговым операциям и привлечении инвестиций в экономику России.