Айтишники с IT-ипотекой не смогут уволиться до ее погашения

Работодатели заемщика должны иметь обязательную ИТ-аккредитацию и статус компании, получающей налоговые льготы. До изменений уровень зарплаты до вычета НДФЛ для льготной ипотеки составлял от 150 000 руб. в Москве, от 120 000 руб. в городах-миллионниках, от 70 000 руб. для остальных городов. Для специалистов младше 36 лет критерий по зарплате не применялся. Теперь критерий действует для всех специалистов вне зависимости от возраста. Уровень зарплаты составляет 150 000 руб. для городов-миллионников, Московской и Ленинградской областей, для остальных - 90 000 руб.