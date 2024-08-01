Айтишники с IT-ипотекой не смогут уволиться до ее погашения
Российские специалисты IT-компаний теперь не смогут уволиться без погашения льготной ипотеки. О новых условиях сообщила пресс-служба Минцифры.
«Минимальный срок работы в IT-компании: было – пять лет с момента оформления кредита, стало – в течение всего срока ипотеки», – уточнили в ведомстве.
В сообщении Минцифры не уточняется, идет ли речь об уходе из конкретной компании или IT-отрасли в целом.
Работодатели заемщика должны иметь обязательную ИТ-аккредитацию и статус компании, получающей налоговые льготы. До изменений уровень зарплаты до вычета НДФЛ для льготной ипотеки составлял от 150 000 руб. в Москве, от 120 000 руб. в городах-миллионниках, от 70 000 руб. для остальных городов. Для специалистов младше 36 лет критерий по зарплате не применялся. Теперь критерий действует для всех специалистов вне зависимости от возраста. Уровень зарплаты составляет 150 000 руб. для городов-миллионников, Московской и Ленинградской областей, для остальных - 90 000 руб.
Причинами изменений названы высокая нагрузка на бюджет, бюджетные ограничения, неравномерное распределение средств и фокус на кадры в регионах.
31 июля правительство РФ продлило действие программы льготной ипотеки для IТ-специалистов с новыми условиями. В частности, воспользоваться ею не смогут жители Москвы и Санкт-Петербурга, для остальных же предельная ставка составит 6% годовых (ранее была 5%).
Ставка может быть дополнительно снижена за счет банковских и региональных программ. Максимальная сумма кредита на льготных условиях – до 9 млн руб. Ранее она зависела от численности населения: для жителей городов-миллионников эта сумма составляла 18 млн руб., а для остальных регионов – 9 млн руб.
Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов действует с июля 2022 г. За это время выдано более 75 000 ипотечных кредитов на общую сумму 700 млрд руб. В этом году правительство решило дополнительно направить свыше 39 млрд руб., которые будут использованы как на поддержку ИТ-специалистов по обновленным условиям программы, так и на обслуживание ранее выданных кредитов.