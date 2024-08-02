В ВТБ ожидают сохранение «экстравысоких» ставок по вкладам до конца 2024 года
Экстравысокие процентные ставки по вкладам для физлиц сохранятся как минимум до конца 2024 г. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
«В России рекордно долго держатся максимальные ставки по депозитам, мы не ожидаем их снижения до конца года», – сказал он.
Он пояснил, что экстраставки связаны со значением ключевой ставки, которая держалась на уровне 16% с декабря 2023 г. по июль 2024 г., а затем была повышена до 18%. В ВТБ считают, что высокая ключевая ставка останется как минимум «на значительную часть» I квартала 2025 г.
Горшков отметил уникальность ситуации, поскольку ранее при резком увеличении ставки доходность сберегательных продуктов в банках тоже росла, но пиковые уровни держались не более одного – двух месяцев.
26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 18% годовых. Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции отметила, что рассматривались также варианты и сохранения ставки на уровне 16%, и повышения до 19-20%.
После этого российские банки увеличили ставки по депозитам. Так, доходность накопительного счета в ВТБ составляет до 20% годовых, говорится на сайте банка. Максимальная ставка по вкладам для физлиц – 19%. Клиенты Сбербанка и Т-Банка могут открыть вклады со ставкой до 18% годовых.