В ВТБ ожидают сохранение «экстравысоких» ставок по вкладам до конца 2024 года

Он пояснил, что экстраставки связаны со значением ключевой ставки, которая держалась на уровне 16% с декабря 2023 г. по июль 2024 г., а затем была повышена до 18%. В ВТБ считают, что высокая ключевая ставка останется как минимум «на значительную часть» I квартала 2025 г.