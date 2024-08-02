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В ВТБ ожидают сохранение «экстравысоких» ставок по вкладам до конца 2024 года

Ведомости

Экстравысокие процентные ставки по вкладам для физлиц сохранятся как минимум до конца 2024 г. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

«В России рекордно долго держатся максимальные ставки по депозитам, мы не ожидаем их снижения до конца года», – сказал он.

Он пояснил, что экстраставки связаны со значением ключевой ставки, которая держалась на уровне 16% с декабря 2023 г. по июль 2024 г., а затем была повышена до 18%. В ВТБ считают, что высокая ключевая ставка останется как минимум «на значительную часть» I квартала 2025 г.

Горшков отметил уникальность ситуации, поскольку ранее при резком увеличении ставки доходность сберегательных продуктов в банках тоже росла, но пиковые уровни держались не более одного – двух месяцев.

26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 18% годовых. Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции отметила, что рассматривались также варианты и сохранения ставки на уровне 16%, и повышения до 19-20%.

После этого российские банки увеличили ставки по депозитам. Так, доходность накопительного счета в ВТБ составляет до 20% годовых, говорится на сайте банка. Максимальная ставка по вкладам для физлиц – 19%. Клиенты Сбербанка и Т-Банка могут открыть вклады со ставкой до 18% годовых.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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