Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Матвиенко: высокая ключевая ставка не нравится никому

Ведомости

Высокая ключевая ставка не нравится никому, но она нужна, чтобы обеспечить макроэкономическую стабильность и сдерживать инфляцию. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.

«Эта тема самая острая, она очень широко обсуждается в обществе, в бизнесе, во всей среде. Конечно, никому не нравится высокая ставка, понятно. Но дело в том, что очень важно обеспечить макроэкономическую, макрофинансовую стабильность и обуздать инфляцию», – отметила она.

По мнению Матвиенко, Центробанк и его председатель Эльвира Набиуллина «работают профессионально». Вместе с правительством они способствуют поддержанию стабильности в экономике, добавила она.

26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 18% годовых. Увеличение ставки произошло впервые с декабря 2023 г., до этого она держалась на уровне 16% годовых. Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции сообщила, что рассматривались также варианты и сохранения ставки на уровне 16% и повышения до 19-20%.

По ее словам, темпы роста ВВП в I и II кварталах оставались высокими, при этом инфляция ускорялась. Это означает, пояснила глава ЦБ, что экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных