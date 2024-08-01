Матвиенко: высокая ключевая ставка не нравится никому
Высокая ключевая ставка не нравится никому, но она нужна, чтобы обеспечить макроэкономическую стабильность и сдерживать инфляцию. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии.
«Эта тема самая острая, она очень широко обсуждается в обществе, в бизнесе, во всей среде. Конечно, никому не нравится высокая ставка, понятно. Но дело в том, что очень важно обеспечить макроэкономическую, макрофинансовую стабильность и обуздать инфляцию», – отметила она.
По мнению Матвиенко, Центробанк и его председатель Эльвира Набиуллина «работают профессионально». Вместе с правительством они способствуют поддержанию стабильности в экономике, добавила она.
26 июля совет директоров Банка России повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 18% годовых. Увеличение ставки произошло впервые с декабря 2023 г., до этого она держалась на уровне 16% годовых. Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции сообщила, что рассматривались также варианты и сохранения ставки на уровне 16% и повышения до 19-20%.
По ее словам, темпы роста ВВП в I и II кварталах оставались высокими, при этом инфляция ускорялась. Это означает, пояснила глава ЦБ, что экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева.