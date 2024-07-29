Поможет ли повышение ставки ЦБ в борьбе с перегревом

Банк России на заседании 26 июля повысил ставку с 16 до 18% и значительно пересмотрел среднесрочный прогноз по экономике. Регулятор резко повысил ожидания по инфляции на конец года до 6,5–7% с 4,3–4,8%, которые ожидались в апрельском прогнозе. Одновременно ожидается более динамичный рост ВВП в этом году – 3,5–4% вместо апрельских оценок в 2,5–3,5%.