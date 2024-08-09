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ОТП-банк сократил чистую прибыль на 17% во II квартале

Ведомости

Российский дочерний банк венгерской OTP Group – ОТП-банк – сократил чистую прибыль по МСФО на 17% во II квартале этого года, следует из отчетности группы.

Чистая прибыль банка за апрель – июнь составила 27,8 млрд венгерских форинтов (6,6 млрд руб.) по сравнению с 33,3 млрд форинтов (7,9 млрд руб.) годом ранее. Прибыль в I квартале 2024 г. составила 29,3 млрд венгерских форинтов (7 млрд руб.). Прибыль во II квартале по отношению к I кварталу сократилась на 5%.

Прибыль банка за первое полугодие 2024 г. выросла на 11% до 57,17 млрд форинтов (13,6 млрд руб.) после 51,3 млрд форинтов (12,2 млрд руб.) за аналогичный период прошлого года.

В OTP Group предупредили, что продолжающийся конфликт на Украине и санкции против России могут оказать существенное неблагоприятное влияние на бизнес и финансовое положение OTP Group. В том числе ее клиентов, сотрудников и поставщиков.

Украинская «дочка», в свою очередь, фиксирует падение чистой прибыли на 10% в первом полугодии 2024 г. и на 38% во II квартале этого года. Весной 2023 г. Украина внесла группу в список «международных спонсоров войны».

В конце июля Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило рейтинг ОТП-банка до уровня АА- и изменило прогноз на «стабильный». Повышение кредитного рейтинга объяснили улучшением позиции по капиталу с «адекватной» до «сильной» при сохранении устойчивого бизнес-профиля, удовлетворительной оценки риск-профиля и адекватной позиции по фондированию и ликвидности.

Отмечалось, что ОТП-банк планирует расширять свой профиль и масштаб деятельности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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