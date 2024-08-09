ОТП-банк сократил чистую прибыль на 17% во II квартале
Российский дочерний банк венгерской OTP Group – ОТП-банк – сократил чистую прибыль по МСФО на 17% во II квартале этого года, следует из отчетности группы.
Чистая прибыль банка за апрель – июнь составила 27,8 млрд венгерских форинтов (6,6 млрд руб.) по сравнению с 33,3 млрд форинтов (7,9 млрд руб.) годом ранее. Прибыль в I квартале 2024 г. составила 29,3 млрд венгерских форинтов (7 млрд руб.). Прибыль во II квартале по отношению к I кварталу сократилась на 5%.
Прибыль банка за первое полугодие 2024 г. выросла на 11% до 57,17 млрд форинтов (13,6 млрд руб.) после 51,3 млрд форинтов (12,2 млрд руб.) за аналогичный период прошлого года.
В OTP Group предупредили, что продолжающийся конфликт на Украине и санкции против России могут оказать существенное неблагоприятное влияние на бизнес и финансовое положение OTP Group. В том числе ее клиентов, сотрудников и поставщиков.
Украинская «дочка», в свою очередь, фиксирует падение чистой прибыли на 10% в первом полугодии 2024 г. и на 38% во II квартале этого года. Весной 2023 г. Украина внесла группу в список «международных спонсоров войны».
В конце июля Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило рейтинг ОТП-банка до уровня АА- и изменило прогноз на «стабильный». Повышение кредитного рейтинга объяснили улучшением позиции по капиталу с «адекватной» до «сильной» при сохранении устойчивого бизнес-профиля, удовлетворительной оценки риск-профиля и адекватной позиции по фондированию и ликвидности.
Отмечалось, что ОТП-банк планирует расширять свой профиль и масштаб деятельности.