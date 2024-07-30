ОТП-банк намерен расширять масштаб деятельности в России

В мае 2023 г. Украина внесла OTP Bank и ряд других венгерских и греческих компаний в список «международных спонсоров войны». В конце сентября Украина приостановила действие статуса «спонсора войны» для OTP Bank и еще пяти компаний из черного списка. Страна рассчитывала, что в ответ на этот шаг Венгрия разблокирует транш в размере 500 млн евро, который ЕС планировал направить на поддержку ВСУ. Венгерские власти не согласились на это условие и потребовали полного исключения из списка для банка. В результате 2 октября НАПК исключило OTP Bank из черного списка.