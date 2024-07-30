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ОТП-банк намерен расширять масштаб деятельности в России

Ведомости

ОТП-банк – российская «дочка» венгерской OTP Group – планирует расширять свой профиль и масштаб деятельности. Об этом говорится в сообщении Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), повысившего рейтинг кредитной организации до уровня АА- и изменившего прогноз на «стабильный».

Повышение кредитного рейтинга объяснили улучшением позиции по капиталу с «адекватной» до «сильной» при сохранении устойчивого бизнес-профиля, удовлетворительной оценки риск-профиля и адекватной позиции по фондированию и ликвидности. Кредитный рейтинг банка также учитывает возможность получения им поддержки со стороны материнского банка, контролирующего почти все его акции.

АКРА отмечает, что основным видом деятельности ОТП-банка является кредитование физических лиц (в первую очередь в сегментах POS- и автокредитования, кредитных карт и кредитов наличными). Вместе с тем банк заинтересован «в дальнейшем укреплении рыночных позиций, в том числе за счет расширения профиля и масштабов деятельности».

В мае 2023 г. Украина внесла OTP Bank и ряд других венгерских и греческих компаний в список «международных спонсоров войны». В конце сентября Украина приостановила действие статуса «спонсора войны» для OTP Bank и еще пяти компаний из черного списка. Страна рассчитывала, что в ответ на этот шаг Венгрия разблокирует транш в размере 500 млн евро, который ЕС планировал направить на поддержку ВСУ. Венгерские власти не согласились на это условие и потребовали полного исключения из списка для банка. В результате 2 октября НАПК исключило OTP Bank из черного списка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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