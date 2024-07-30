ОТП-банк намерен расширять масштаб деятельности в России
ОТП-банк – российская «дочка» венгерской OTP Group – планирует расширять свой профиль и масштаб деятельности. Об этом говорится в сообщении Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), повысившего рейтинг кредитной организации до уровня АА- и изменившего прогноз на «стабильный».
Повышение кредитного рейтинга объяснили улучшением позиции по капиталу с «адекватной» до «сильной» при сохранении устойчивого бизнес-профиля, удовлетворительной оценки риск-профиля и адекватной позиции по фондированию и ликвидности. Кредитный рейтинг банка также учитывает возможность получения им поддержки со стороны материнского банка, контролирующего почти все его акции.
АКРА отмечает, что основным видом деятельности ОТП-банка является кредитование физических лиц (в первую очередь в сегментах POS- и автокредитования, кредитных карт и кредитов наличными). Вместе с тем банк заинтересован «в дальнейшем укреплении рыночных позиций, в том числе за счет расширения профиля и масштабов деятельности».
В мае 2023 г. Украина внесла OTP Bank и ряд других венгерских и греческих компаний в список «международных спонсоров войны». В конце сентября Украина приостановила действие статуса «спонсора войны» для OTP Bank и еще пяти компаний из черного списка. Страна рассчитывала, что в ответ на этот шаг Венгрия разблокирует транш в размере 500 млн евро, который ЕС планировал направить на поддержку ВСУ. Венгерские власти не согласились на это условие и потребовали полного исключения из списка для банка. В результате 2 октября НАПК исключило OTP Bank из черного списка.